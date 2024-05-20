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Furkan Suresi 74 ayet, meali, okunuşu

Furkan Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 25. suresidir ve toplam 77 ayetten oluşur. Adını, Furkan kelimesinden alır ki bu kelime "doğru ile yanlışı ayırt eden" anlamına gelir. Surede Allah’ın birliği, peygamberlik, vahiy ve kıyamet gibi konular ele alınır. Peki Furkan Suresi 74. ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Furkan Suresi 74. ayeti ve meali.

14:34 - 20/05/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Furkan Suresi 74 ayet, meali, okunuşu
Furkan Suresi 74 ayet, meali, okunuşu

Furkân Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 25. suresidir. Mekke döneminde inmiştir ve 77 ayetten oluşmaktadır. Sure ismini, ilk ayette geçen "hak ile batılı birbirinden ayıran" anlamına gelen Furkân kelimesinden almaktadır. Furkan Suresi, Müslümanların imanını pekiştirmeye ve Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürmeye teşvik eder. Furkan Suresi 74. ayetinin anlamı, konusu merak ediliyor. Peki Furkan Suresi 74. ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Furkan Suresi 74. ayeti ve meali

Furkan Suresi 74 ayet, meali, okunuşu

وَالَّذٖينَ يَقُولُونَ رَبَّـنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقٖينَ اِمَاماً ﴿٧٤

Onlar, “Ey rabbimiz!” derler, “Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!”

Furkan Suresi’nde ne anlatılır?

Furkan Suresi'nde öne çıkan bazı temalar şunlardır:

Allah'ın Birliği ve Kudreti: Allah’ın yarattığı evrenin delilleri, O'nun varlığı ve birliği üzerine vurgu yapılır.

Peygamberlik: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) peygamberliği ve onun tebliğ ettiği mesajların önemi vurgulanır.

Vahiy ve Kur'an: Kur'an'ın Allah'tan gelen bir vahiy olduğu, onun hidayet ve furkan (doğruyu yanlıştan ayıran) niteliği üzerinde durulur.

Kıyamet ve Ahiret: Kıyamet günü, hesap ve ceza konularına değinilir, inanmayanların akıbeti anlatılır.

Furkân Suresi'nin Faziletleri Neler?

Hz. Muhammed (s.a.s.), Furkân Suresi'ni okuyanlara cennet vadetmiştir. (Tirmizi)

Bu sureyi her gün okuyan kimsenin kalbi nurlanır ve günahları affedilir. (Beyhaki)

Furkân Suresi'ni okumak hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı giderir. (İmam Gazali)

Bu sureyi okuyan kimsenin rızkı artar ve borçları kolaylaşır. (Kurtubi)



Korku, çaresizlik ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua

Savaşlar, depremler, yangınlar, seller, savaşlar. Dünya bir imtihan yeridir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim birçok ayette bu hakikati dile getirir. Rabbimiz, kullarını türlü türlü sınava tabi tutmaktadır ki, Enbiya Suresi’nin 35. ayetinde, “Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” buyrulmaktadır. Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar mutlaka olacaktır. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanlarla sınanan mümin ise sabır kalkanına yapışıp bol bol dua ve niyazda bulunacaktır. Peki Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua hangisidir? Sıkıntıya karşı Efendimiz (s.a.v) ne tavsiye etmiştir? Sıkıntı duası nasıl yapılır, hangi dualar okunur? İşte en çaresiz anda ve dardayken dkunacak dualar.


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