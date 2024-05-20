Furkân Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 25. suresidir. Mekke döneminde inmiştir ve 77 ayetten oluşmaktadır. Sure ismini, ilk ayette geçen "hak ile batılı birbirinden ayıran" anlamına gelen Furkân kelimesinden almaktadır. Furkan Suresi, Müslümanların imanını pekiştirmeye ve Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürmeye teşvik eder. Furkan Suresi 74. ayetinin anlamı, konusu merak ediliyor. Peki Furkan Suresi 74. ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Furkan Suresi 74. ayeti ve meali
Furkan Suresi 74 ayet, meali, okunuşu
وَالَّذٖينَ يَقُولُونَ رَبَّـنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقٖينَ اِمَاماً ﴿٧٤
Onlar, “Ey rabbimiz!” derler, “Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!”
Furkan Suresi’nde ne anlatılır?
Furkan Suresi'nde öne çıkan bazı temalar şunlardır:
Allah'ın Birliği ve Kudreti: Allah’ın yarattığı evrenin delilleri, O'nun varlığı ve birliği üzerine vurgu yapılır.
Peygamberlik: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) peygamberliği ve onun tebliğ ettiği mesajların önemi vurgulanır.
Vahiy ve Kur'an: Kur'an'ın Allah'tan gelen bir vahiy olduğu, onun hidayet ve furkan (doğruyu yanlıştan ayıran) niteliği üzerinde durulur.
Kıyamet ve Ahiret: Kıyamet günü, hesap ve ceza konularına değinilir, inanmayanların akıbeti anlatılır.
Furkân Suresi'nin Faziletleri Neler?
Hz. Muhammed (s.a.s.), Furkân Suresi'ni okuyanlara cennet vadetmiştir. (Tirmizi)
Bu sureyi her gün okuyan kimsenin kalbi nurlanır ve günahları affedilir. (Beyhaki)
Furkân Suresi'ni okumak hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı giderir. (İmam Gazali)
Bu sureyi okuyan kimsenin rızkı artar ve borçları kolaylaşır. (Kurtubi)