Tevbe Suresi, Kuran'ın 9. suresidir ve 129 ayetten oluşur. Sure adını, Allah'ın kendisine samimiyetle inanan ve tövbe edenleri affedeceğini bildirdiği 104. ayetinden almaktadır. Tevbe Suresi, diğer surelerden farklı olarak besmele (Bismillahirrahmanirrahim) ile başlamaz. Bunun nedeni, surenin ağırlıklı olarak münafıklar, müşrikler ve İslam'a karşı düşmanca tutum sergileyen gruplarla ilgili uyarı ve tehdit içermesidir. Tevbe Suresi, İslam toplumunu münafıklar ve müşriklere karşı uyarırken, aynı zamanda müminleri birlik, sadakat ve Allah’a tevekkül konusunda teşvik eder.

Tevbe Suresi son iki ayeti (128. Ayet) Arapça yazılışı ve okunuşu

لَقَدْ جَٓاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزٖيزٌؗ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرٖيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنٖينَ رَؤُ۫فٌ رَحٖيمٌ ﴿١٢٨

Lekad câekum rasûlun min enfusikum ‘azîzun ‘aleyhi mâ ‘anittum harîsun ‘aleykum bilmu/minîne raûfun rahîm(un)

Tevbe Suresi son iki ayeti (129. Ayet) Arapça yazılışı ve okunuşu

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُؗ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظٖيمِ ﴿١٢٩

Fe-in tevellev fekul hasbiya(A)llâhu lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ‘aleyhi tevekkeltu vehuve rabbu-l’arşi-l’azîm(i)

Tevbe Suresi son iki ayeti Türkçe anlamı

Tevbe Suresi 128. ayete meali : Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.

Tevbe Suresi 129. ayete meali : Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir.”

Tevbe Suresi’nin konuları nelerdir?

Tevbe Suresi’nin başlıca konuları şunlardır:

Antlaşmaların İhlali ve İlanı: Surenin başında, müşriklerle yapılan antlaşmaların bozulduğu ve onlara dört ay süre tanındığı ilan edilir (1-4. ayetler). Müşriklerle İlişkiler: Müşriklere karşı mücadele, savaş, ve onların İslam'a karşı olan düşmanca tutumlarına karşı tavır konuları işlenir (5-16. ayetler). Münafıkların Durumu: Münafıkların ikiyüzlü davranışları, İslam toplumuna zarar verme çabaları ve bunlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanır (38-110. ayetler). Tebük Seferi ve İlgili Ayetler: Müslümanların Tebük Seferi'ne katılma çağrısı ve bu çağrıya uymayanların eleştirisi yer alır (38-129. ayetler). Zekat ve Sadaka: Müminlerin zekat ve sadaka verme yükümlülükleri ve bununla ilgili kurallar açıklanır (60. ayet). Allah’a ve Peygamber’e Sadakat: Müminlerin Allah'a ve Peygamber'e olan sadakatlerini göstermeleri ve buna uygun davranmaları gerektiği belirtilir (24. ayet).

Tevbe Suresi, Müslümanlara imanlarını ve amellerini geliştirmeleri için rehberlik ve ilham kaynağı olmak için bu önemli temaları ele alır. Sure, Müslümanları Allah'a samimi bir şekilde tövbe etmeye, münafıklara karşı dikkatli olmaya, Allah yolunda cihad etmeye, birlik ve beraberlik içerisinde olmaya ve Allah'ın affı ve merhametine güvenmeye teşvik eder.

Tevbe Suresi'nde vurgulanan nedir?

Tövbe ve İman: Sure, Allah'a samimi bir şekilde tövbe etmenin ve O'na iman etmenin önemini vurgular. Müslümanlar, hatalarından dönmeye ve Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamaya teşvik edilirler.

Münafıkların Tehlikesi: Sure, münafıkların (ikiyüzlülerin) tehlikelerine karşı uyarıda bulunur. Münafıklar, gizlice inançsız olan ancak Müslüman gibi görünen kişilerdir. Sure, Müslümanları münafıkların fitne ve fesatlarından korumaya çağırır.

Cihad ve Fedakarlık: Sure, Allah yolunda cihad etmenin ve fedakarlık yapmanın önemini vurgular. Müslümanlar, inançlarını savunmak ve Allah'ın dinini yaymak için canlarını ve mallarını feda etmeye hazır olmalıdırlar.

Birlik ve Beraberlik: Sure, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin önemini vurgular. Müslümanlar, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeli ve ortak düşmana karşı birlikte hareket etmelidirler.