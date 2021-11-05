Adını 'Doug' koydular: Dünyanın en büyük patatesi

\"2014 yılında hobi olarak üç dört tane aldım ve kendimi geliştirip tecrübe edindim. Artık, ticaret için profesyonel olarak üretiyoruz. Yavruları ülke genelinden gelen taleplere göre gönderiyoruz. Et için bakıldığında erkekleri 120 kilograma, dişileri ise 80 kilograma kadar et veriyor. Yurt dışından irtibat kurduğumuz firmalar var. Özbekistan'dan yavru istiyorlar. Belçika'dan da talep var. Derisi ayakkabı ve çantalarda kullanılıyor. Görüşmemiz sürüyor, eğer anlaşma sağlanırsa sadece Belçika'ya çalışacağız. Çiftlik koşullarında bakımı çok kolay. Bilinen bir hastalığı yok ama bakteri ve enfeksiyona karşı antibiyotik veriyoruz. Bizi arayıp soranlar oluyor. Tavsiyem yavru almaları, zamanla tanıyarak yapılırsa para kazandırır. Asıl işimiz yavru üretimi ama yumurta bize destek oluyor. Sosyal medyadan bize ulaşanlara yumurta gönderiyoruz.\"