Adını 'Doug' koydular: Dünyanın en büyük patatesi

Sky News'in haberine göre, bahçesini ayıklayan Colin Craig-Brown, çapasının takıldığı toprağın altında cismin dev bir patates olduğunu fark etti.
Karısı Donna,
"İnanamadık. Sadece çok büyüktü." dedi.
Hamilton şehrinde yaşayan çift, patatesin kendi kendine birkaç yıl veya daha uzun süre büyümüş olabileceğini düşünüyor.
Dev patatese "Doug" ismini verdiler
"Doug" adını verdikleri dev patatesin ün kazandığını belirten Craig-Brown, taşımak için küçük bir araba yaptıklarını söyledi.
Craig-Brown, "Ona bir şapka taktık. Fotoğraflarını Facebook'a koyduk, yürüyüşe çıkardık, ona biraz güneş ışığı verdik." dedi.
Çift, 7,8 kiloluk patatesin türünün en ağırı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girip girmediğini öğrenmek için bekliyor.
Rekorun mevcut sahibi ise 2011'den beri İngiltere'nin Shepton Mallett kasabasından 4,98 kiloluk bir patates.
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Derinkuyu ilçesinde uzun yıllar patates tarımıyla uğraşan Özcan Sayın, alternatif yetiştiricilik alanlarını araştırırken 2014 yılında devekuşu yetiştiriciliğiyle tanıştı.
Hobi olarak aldığı 3 devekuşuna bakmaya başlayan Sayın, işi geliştirerek 8'i erkek toplam 24 devekuşundan oluşan, yıllık 300 bin lira ciro elde eden çiftlik kurdu.
Sayın, yumurtası, yavrusu, eti, tüyü ve derisinin pazar bulduğu devekuşuyla ihracata adım atmaya hazırlanıyor.
Özcan Sayın, Türkiye'de devekuşu üretiminin yeterince bilinmediğini, işleme ve işletmesinin kolay olduğunu belirtti.
İlçe halkının yoğunlukla patates ekimi ve büyükbaş hayvancılık yaptığını anlatan Sayın, \"Devekuşu yetiştiriciliğinin verimi ve geliri çok güzel. En azından patates üretimine nazaran sabit gelirimizi hesaplayabiliyoruz. Alıştıktan sonra büyükbaş hayvan bakımından daha kolay. Ülkemizde devekuşu çiftliklerinin artmasını ve sektörün büyümesini isterim\" dedi.
Devekuşunun iklim farklılıklarına karşı dayanıklı olmasının yanı sıra 70-80 yıl ömrüyle önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Sayın, her bir dişi devekuşundan haftada iki yumurta aldıklarını, yumurtalara da tüketici ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.
Sayın, devekuşu yumurtalarının haşere kovucu özelliği bulunduğunu ve protein bakımından zengin olduğunu belirterek topladıkları yumurtaların bir kısmını da kuluçka makinesine alarak yavru ürettiklerini aktardı.
Hedefinin çiftlik alanını daha da büyüterek sahip olduğu devekuşu sayısını artırmak ve sektöre öncülük etmek olduğunu dile getiren Sayın, sözlerini şöyle sürdürdü:
\"2014 yılında hobi olarak üç dört tane aldım ve kendimi geliştirip tecrübe edindim. Artık, ticaret için profesyonel olarak üretiyoruz. Yavruları ülke genelinden gelen taleplere göre gönderiyoruz. Et için bakıldığında erkekleri 120 kilograma, dişileri ise 80 kilograma kadar et veriyor. Yurt dışından irtibat kurduğumuz firmalar var. Özbekistan'dan yavru istiyorlar. Belçika'dan da talep var. Derisi ayakkabı ve çantalarda kullanılıyor. Görüşmemiz sürüyor, eğer anlaşma sağlanırsa sadece Belçika'ya çalışacağız. Çiftlik koşullarında bakımı çok kolay. Bilinen bir hastalığı yok ama bakteri ve enfeksiyona karşı antibiyotik veriyoruz. Bizi arayıp soranlar oluyor. Tavsiyem yavru almaları, zamanla tanıyarak yapılırsa para kazandırır. Asıl işimiz yavru üretimi ama yumurta bize destek oluyor. Sosyal medyadan bize ulaşanlara yumurta gönderiyoruz.\"
Çiftlik kurmak için ortaya koyduğu sermayeyi iki yılda amorti ettiğini anlatan Sayın, çiftlikte üretilen devekuşu yumurtalarını 130 lira, yavruları bin 500 liradan yurt içindeki alıcılara ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.
Patates üretimini bırakıp devekuşu çiftliği kurdu: Yıllık 300 bin lira ciro elde ediyor
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates üretimini bırakarak devekuşu çiftliği kuran Özcan Sayın, yılda 250 yavru üretim kapasitesine ulaştı.
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Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar ve ilçesi Sandıklı'da patates üretimi sürüyor.
Tarladan özel makineyle sökülen patatesler, çalışan işçiler tarafından özenle çuvallara dolduruluyor.
Tarladan özel makineyle sökülen patatesler, çalışan işçiler tarafından özenle çuvallara dolduruluyor.
Patates fiyatları kalitesine göre farklılık gösteriyor. Fiyatlar 40 kuruş ile 90 kuruş arasında seyrederken, hem sektör temsilcileri hem de üreticiler son dönemde spekülatörlerinin iddia ettiği gibi ciddi oranda fiyat artışı beklemediklerini söyledi.
Bunun yanında patates üretiminin yeterli olduğu ve ülke genelindeki patates ihtiyacının rahatlıkla karşılanabileceği de vurgulandı.
Afyonkarahisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çankaya, bu yılki patates fiyatlarının üreticiyi zarar ettirmeyeceğini belirterek, Ne tüketiciye ne de üreticiye zarar vermeden ikisini de orta yolda götürmeye çalışıyor hükümetimiz. Afyonkarahisar'da patates fiyatları çok düşmüştü. Düştüğünde üreticimiz tedirgin olmaya başladı. Şimdi fiyatlar biraz düzeldi. Hükümet buna müdahil oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığımız patates alacağını söylediğinde, bu kez de tüketicimiz tedirgin olmaya başladı. Tüketicimiz yüksek fiyatlara çıkar mı diye tereddüt içinde. Ama yüksek fiyatlar değil, şu anda normal şartlarda patates alımları devam ediyor dedi.
Patatesin maliyetinin 40- 60 kuruş arasında değiştiğini anlatan Başkan Ahmet Çankaya, şöyle devam etti:
Şu anda satışlar 90 kuruş oldu. Üretici tabii ki zarar etmemeye başladı. Tüketiciye de fazla bir yüksek fiyat yansımıyor. Bunun için herhangi bir tereddüt olacak bir şey yok. Afyonkarahisar'dan üreticilerimizin rahatlayabilmesi adına Tarım Bakanlığımız, Atatürk Orman Çiftliğimizin Dinar, Tatarlı, Başmakçı, Sandıklı, Çölovası bölgelerinden patates almasına yardımcı oldu. Şuhut, Çobanlar, İhsaniye, merkezden Türk Şeker alım yapmaya başladı. 85 ila 90 kuruş arasında patates alımları devam ediyor.
Burada fiyatlar 85-95 kuruşu görünce tüketicimiz biraz tereddüt etmeye başladı. Geçen yılki gibi fiyatların yüksek rakamlara gelebileceğini düşündü. Yüksek fiyatlarda değil. Korkulacak bir şekilde fiyatlar yükselmiyor. Ancak sadece fiyatlar çiftçimizin zararlarını karşılayabilecek bir şekilde yükselme var. Zarar etmesin çiftçi en azından ürettiğinin karşılığını da alsın. Kar edemezse de zarar etmesin diye fiyatlarda biraz kıpırdama var diye konuştu.
Beyyazı beldesinde patates üretimi yapan ve tarlasına 'marabel patates' ektiğini belirten Abdülkadir Çetiner, Yazlık olan patatesimizi mart ayında ektik. 1000 metrekareye 300 kilogram patates tohumu ektik. Ağustos ayının başlarında sökülmesi gerekiyordu. Bu zamana kaldı. 10 bin metrekarelik alana ektim. Ortalama 28- 30 tona yakın patates aldık. Marabel patatesimiz kızartmalık da oluyor, haşlamalık da oluyor, Afyon ekmeğinde de kullanılıyor. Lezzetli de güzel lezzeti var dedi.
Sandıklı'ya bağlı Alagöz köyünde patates üreticisi Ramazan Kunt, Sandıklı patates üretimi bakımından Türkiye'nin yüzde 20'sinin ihtiyacını karşılayabilecek bir ekim alanına sahip. Spekülatörler, fiyatların yükseldiğini ve yükseleceğini söylüyor. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Şu anda tarlalarımızda patatesimiz 45-50 kuruşa satılıyor diye konuştu.
Nevşehirli patates alıcısı Salih Yurdusev, Yaklaşık 2 aydır Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesinde patates alımı yapmaktayım. Hasat baktığın zaman güzel gözüküyor. Fiyatla ilgili yükselme olacağını düşünmüyorum. Ama üretici en azından zarar etmek istemiyor dedi.
Patateste spekülatörler devrede: Fiyatlar yükselmeyecek inanmayın!
Tarlada 40 ile 90 kuruş arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan patatese yönelik fiyat spekülatörleri fiyatların artacağına yönelik algı oluşturmaya çalışırken üreticiler böyle bir şeyin olmayacağını belirterek fiyatların ciddi anlamda yükseleceğine yönelik söylemelere inanılmaması yönünde çağrıda bulundu.
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Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi’nde 25 yıldır bakkal işleten Medet Diken (52), sabah sebze halinden aldığı patates çuvalını tezgaha boşaltırken ilginç bir patatesle karşılaştı. Adeta bir yumruğu anımsatan patatesi gören Diken, hayretler içinde kaldı.
Diken, şu şekilde açıklamada bulundu:
\"Hayatım boyunca böyle ilginç bir şeyle karşılaşmadım. Sabahleyin almış olduğum patates çuvalından tezgaha boşaltırken böyle bir patates çıktı. Nimet çıktı. Toprağından mı, suyundan mı, ilginç geldi bana. Bu bir yumruk değil patates, bir nimet. 5 parmağın 5’i de var, sıkılmış bir yumruk gibi.\"
Daha önce çift buğday başağı ve çatal limon gördüğünü ifade eden Diken, 5 parmaklı bir patatesi ilk kez gördüğünü kaydetti.
Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.
Yumruk değil patates: Müşterilerin ilgisine sunuldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde sıkılmış bir yumruğu andıran patates görenleri hayretler içinde bıraktı. Medet Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.
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Sofraların vazgeçilmez sebzesi olan patates, lif posa içeriği sayesinde tokluk hissine katkı sağlayarak sindirim sistemini destekler; C ve B vitaminleri, potasyum minerali ile de enerji verir.
Ancak patatesin faydaları kadar yanlış tüketiminin zararları da hayati önem taşıyor. Konuyla ilgili risklere dikkati çeken VM Medical Park Bursa Hastanesi Diyetisteni Beyza Köse, “İnsan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkileri olan patates, hasatından önce ve sonra depolanma sırasında yapılan hatalar sebebiyle besin zehirlenmelerine hatta bunlara bağlı ölümlere yol açabilir.Bitkiler; mantarlar, böcekler gibi dış faktörlerden kendilerini korumak için bazı toksik maddeler üretir. Hasat ve depolanmasında yapılan hatalarda (depolama sıcaklığı, hasat ve taşıma sırasında mekanik yaralanma, nem, havalandırma ve zararlı böcekler) bu toksik maddelerin artmasına sebep olur ve insan hayatını tehlikeye sokar. Patates içeriğinde de bu kimyasallardan solanin bulunur” dedi.
Depolama ve hasat sırasındaki hatalardan dolayı solanin miktarının artabildiği vurgusunu da yapan Diyetisyen Köse, şunları söyledi:
Güneş altında ya da yüksek neme sahip ortamda bekletilen patateste solanin miktarı artar. Solaninin artması, klorofil sentezini uyararak patatesin sarıdan yeşil renge dönmesine sebep olur. Solanin miktarı arttıkça yeşillenmeyle birlikte zehirlenme etkiside oluşur. Bu yüzden üzerinde yeşil lekeler filizler oluşan patateslerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Nemsiz, ışık olmayan serin yerlerde saklanmalıdır. Solanin zehirlenmelerinin belirtileri mide bulantısı, kusma, ishal, mide krampları, boğaz yanması, baş ağrısı ve baş dönmesidir.
Ciddi zehirlenmeler, ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle patatesleri güneş altında çok uzun süre bırakmamaya, yeşillenme gördüğünüzde tüketmemeye, pazarda, markette alışveriş yaparken aldığınız patatesleri tek tek kontrol edip yeşillenmiş olanları asla satın almamaya dikkat etmelisiniz. Eğer farkında olmadan yeşillenmiş patates tükettiyseniz ve bahsettiğimiz belirtileri görmeye başladıysanız acilen doktora başvurun. Ramazan sofraları açısından değerlendirdiğimizde de patatesli pişmiş yemeklerin ortalama 3-4 günden fazla tüketilmemesi önem arz ediyor.
Uzmanı uyarıyor: Filizlenen patates öldürebilir
Doğru koşullarda saklanmayan patates, yeşillenip filizlendiği zaman zehirleyerek ölüme yol açabiliyor. Diyetisyen Beyza Köse, “Patates yedikten sonra mide bulantısı, boğaz yanması ve baş ağrısı başladıysa hemen hastaneye gidin” diyerek uyarılarda bulundu.
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Sazlıca beldesindeki enstitü arazisinde ıslah çalışmaları neticesinde geliştirilen kabuğu mor- et rengi mor, kabuğu mor et rengi parçalı mor olan, kabuğu kırmızı et rengi sarı veya kabuğu kırmızı et rengi sarı-kırmızı olan çeşitlerin hasatları yapılıyor.
Çeşitler çok yakında tescillenerek sofralarımıza gelecek. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2007-2017 yılları arasında Türkiye'de bir rekor olarak 720 bin adet melez patates tohumu üretildi.
8 adet yerli patates çeşidinin tescilinin ardından aralıksız devam eden ıslah çalışmaları kapsamında 720 bin adet melez patates tohumundan 75 bin adet yumru toprakla buluştu. Yıllar boyu yapılan seleksiyon çalışmaları ile yerli ve milli patates çeşitleri geliştiriliyor.
Tescillenen 8 yerli ve milli çeşit sonrası tescil edilmeyi bekleyen 4 adet patates çeşidiyle yerli ve milli patates çeşit sayısının 12'ye yükseleceğini vurgulayan Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, “Yürüttüğümüz ıslah çalışmaları neticesinde ülkemizde ilk defa 8 adet yerli ve milli patates çeşidini tescil ettirdik ve 4 adet çeşidimiz ise tescil aşamasındadır. 2019 yılı içerisinde bu çeşitlerimiz de tescil edildiğinde yerli ve milli çeşit sayımız 12'ye çıkmış olacak.\" dedi.
\"Enstitümüz bünyesindeki ıslahçı arkadaşlarımız yeni çeşitler elde etmek için seleksiyon çalışmalarını büyük bir gayretle yürütüyorlar. 2007-2017 yılları arasında Türkiye'de bir rekor olan 720 bin adet melez patates tohumu ürettik ve bundan elde edilen yaklaşık 75 bin adet yumrudan farklı jenerasyonlarda seleksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar emek isteyen ve uzun bir süreç gerektiren çalışmaların sonucunda en fazla 2-3 yerli ve milli çeşit elde edebiliyoruz. Üreticilerimizin verim ve kalite yönüyle benimsediği piyasada tercih edilen özellikteki çeşitleri geliştirmeye çalışıyoruz. Hem sanayilik hem yemeklik patates çeşitlerini geliştirmek için ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" ifadelerini ekledi.
\"Bu yıl 10 bin adet tek yumru dikimi yapıldı ve 6'lı, 20'li ve 120'li yumru dikimleri ile ön verim ve adaptasyon denemesine giren klonlarımız yani yerli ve milli çeşit adaylarımız var. Ayrıca patates Y virüsü ve Patates siğil hastalığına dayanıklı çeşit geliştirmeye çalışmalarını da yürütüyoruz\" diye konuştu.
Pırlak, “Renkli patates çeşitlerimiz de ıslahçı arkadaşlarımız tarafından geliştiriliyor. Kabuğu mor et rengi mor, kabuğu mor et rengi parçalı mor olan, kabuğu kırmızı et rengi sarı veya kabuğu kırmızı et rengi sarı-kırmızı çeşitlerimiz var. Bunları da ileride tescil edip ülke tarımına kazandıracağız. Çok yakın bir zamanda yerli çeşitlerimizi sofralarımızda göreceğiz. Böylelikle enstitümüzün ilk yerli ve milli renkli çeşitlerini geliştiriyoruz\" dedi.
Yerli çeşitlerin iki bölgede sertifikasyon çalışmalarının sürdürülerek ileri kademede tohumluk üretiminin devam ettiğini ve önümüzdeki yıllarda üretici ile buluşacağını ifade eden Pırlak, “Enstitümüz yine Türkiye'de bir ilk olarak yerli çeşitlerimizden 4 tanesinin satışını gerçekleştirdi. Onaran2015, Nam ve Ünlenen adlı üç çeşidimizin sertifikasyon işlemleri ve ileri kademedeki tohumluk üretimi bu çeşitlerimizi alan firmamız tarafından Malatya Darende'de yapılıyor. Diğer taraftan Nahita isimli çeşidimiz de Sivas Şarkışla'da ileri kademe tohumluk üretimi ve sertifikasyon işlemleri bu çeşidimizi alan firmamız tarafından yapılıyor. Çok yakında bu çeşitlerimiz üreticilerimize ve ardından sofralarımıza gelecek\" diye konuştu.
İlk yerli ve milli renkli patates hasat edildi
Niğde'de Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen yerli ve milli renkli patateslerin hasatları yapılıyor.