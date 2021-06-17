Hayat Ağrı deyip geçmeyin ölümcül olabilir Bu sinsi hastalık her yıl 100 bin kişide görülüyor
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'Ağrı' deyip geçmeyin 'ölümcül' olabilir: Bu sinsi hastalık her yıl 100 bin kişide görülüyor

İzmir'e tatile gittiğinde önce ayaklarında daha sonra kollarında şiddetli ağrı yaşayan 17 yaşındaki Arda'ya "Guillain Barre Sendromu" teşhisi konuldu. Geçirilmiş bir enfeksiyon sonrası vücudun bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırması sonucu ortaya çıkan bu sinsi hastalığın ayakta başlayarak yukarı doğru çıkan ağrılarla baş gösterdiği, solunum sistemini ve kalbi etkilediği, sonrasında felç ve ağır seyretmesi durumunda ölüme kadar gidebildiği öğrenildi. Uzmanlar, hastalığın herkeste görülebileceğini, geçirilen Kovid-19, solunum ya da sindirim sistemi enfeksiyonları gibi hastalıkların ardından kollarda, ayaklarda yaşanan güçsüzlük, ağrı, uyuşukluk gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi İHA
Ağrı deyip geçmeyin ölümcül olabilir: Bu sinsi hastalık her yıl 100 bin kişide görülüyor
Tedavi olan ve ağrıları kesilen Arda Uçar sağlığına kavuştu ve taburcu oldu.

İstanbul’da özel bir okulda lise 2. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Arda Uçar, ailesiyle birlikte teyzesini ziyaret etmek için İzmir’e gitti. Talihsiz genç, tatilin keyfini çıkarmayı planlarken, ikinci gün bacaklarında ağrı hissetmeye başladı. Yürümekte zorluk çektiğini anlatan Arda Uçar, "Ağrı önce sağ ayağımda başladı, sonra sol ayağıma ve bacağıma geçti. Sonrasında koluma kadar çıkmaya başladı. Öncesinde kas ağrısı olduğunu düşündük" dedi.

Arda’yı muayene eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Onur Aytan, sorunun nörolojik olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyerek, Nöroloji uzmanının görmesi gerektiğini söyledi.

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"İsmi bile garip"

Arda Uçar’ın annesi Ayşegül Uçar, ortopedi doktorunun nörolojiye yönlendirmesiyle çok şaşırdıklarını söyleyerek, “Aklımıza böyle bir hastalık olabileceği hiç gelmedi. Biz kas ağrısı olduğunu düşündük. Hatta daha önce bu hastalığın ismini bile duymamıştık, ismi bile bir garip. Yıldız Hanım, hemen teşhisi koyarak tedaviye başladı ve yatışını verdi Arda’nın. Ne olup bittiğini bile anlayamadık. Arda, hastanede yatmaya başladıkça hastalığın aslında ne kadar ciddi olduğunu anladık. Oğlum hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu ve ağrıları bir anda kesildi” diye konuştu.

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"Herkes yakalanabilir" uyarısı

Guillain Barre Sendromu’nun teşhis ve tedavisinin erken başlamasının önemine değinen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, "Bu hastalık genetik değil, herkeste olabilir. Kalp krizi gibi düşünülebilir. Geçirilen bir enfeksiyon sonucu, ki bu Kovid-19 olabilir, idrar yolları enfeksiyonu, solunum sistemi enfeksiyonu da olabilir, bağışıklık sistemi tarafından üretilen antikorlar sinir sistemi hücrelerinin miyelin kılıflarına ve sinir iletimlerine zarar verir. Bağışıklık sistemi, sinirleri sanki virüsmüş gibi algılar ve yavaş yavaş sinirleri harap etmeye başlar. Bir nevi yanlış hedef diyebiliriz.

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"Felce hatta ölüme kadar gidebilir"

Genelde ağrılar ayakta ve bacakta başlayarak yukarı doğru çıkmaya başlar. Ta ki, solunum sistemini ve kalbi etkileyene kadar gider. Sonrasında felç ve ağır seyretmesi durumunda ölüme kadar gidebilir. Guillain Barre Sendromu hastalarına, medikal destek tedavisi ile birlikte bağışıklık tedavisi de yapılması gerekmektedir” dedi.

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