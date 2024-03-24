Akdeniz diyeti ile sağlıklı oruç

Sahur ve iftar saatleri arasında vücudun yaşadığı su kaybını telafi etmek için beslenmeye ayrıca dikkat edilmeli. Akdeniz diyeti ise uzun zamandır dünyanın en sağlıklı beslenme tarzı. Sağlıklı ve lezzetli olmasıyla bilinen Akdeniz mutfağı, yılın dört mevsiminde olduğu gibi Ramazan ayı boyunca vitaminler bakımından zengin olmasıyla önemli. Akdeniz mutfağı, sağlıklı bir oruç için iftar ve sahur yemeklerinde en güzel menü yelpazesinde yer alıyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinden Dyt. Selin Yavuz da Ramazan’da Akdeniz tipi beslenmenin sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı sunduğunu vurguluyor ve Akdeniz tipi beslenmeyi destekleyen önerilerde bulunuyor.