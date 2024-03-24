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Hayat

Akdeniz diyeti ile sağlıklı oruç

Diyetisyen Selin Yavuz, Ramazan’da Akdeniz tipi beslenmenin sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı sunduğunu vurguluyor. Baklagillerin protein ve lif açısından zengin besinler olduğunu söyleyen Yavuz, “Hem tokluk hissi sağlarlar hem de sindirimi kolaylaştırırlar” diyor. Yavuz, iftardan sahura kadar sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.

04:00 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 00:10 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sahur ve iftar saatleri arasında vücudun yaşadığı su kaybını telafi etmek için beslenmeye ayrıca dikkat edilmeli. Akdeniz diyeti ise uzun zamandır dünyanın en sağlıklı beslenme tarzı. Sağlıklı ve lezzetli olmasıyla bilinen Akdeniz mutfağı, yılın dört mevsiminde olduğu gibi Ramazan ayı boyunca vitaminler bakımından zengin olmasıyla önemli. Akdeniz mutfağı, sağlıklı bir oruç için iftar ve sahur yemeklerinde en güzel menü yelpazesinde yer alıyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinden Dyt. Selin Yavuz da Ramazan’da Akdeniz tipi beslenmenin sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı sunduğunu vurguluyor ve Akdeniz tipi beslenmeyi destekleyen önerilerde bulunuyor.

Diyetisyen Selin Yavuz’dan Akdeniz tipi beslenmeyi destekleyen 10 öneri:
1. Zeytinyağı:
Yemeklerde ve salatalarda zeytinyağı kullanın. Doymamış yağ asitleri içerir ve sağlıklı bir yağ kaynağıdır.
2. Taze sebzeler
: Bol miktarda sebze tüketin. Salatalar, yemeğin yanında garnitür olarak veya çiğ sebzeler şeklinde tüketilebilir.
3. Meyveler:
İftar sonrası tatlı ihtiyacını meyvelerle karşılayabilirsiniz. Özellikle taze meyveler tercih edin.
4. Baklagiller:
Nohut, mercimek, fasulye gibi baklagiller, protein ve lif açısından zengin besinlerdir. Hem tokluk hissi sağlarlar hem de sindirimi kolaylaştırırlar.
5. Balık:
Haftada en az birkaç kez balık tüketmeye çalışın. Somon, sardalya gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengindir.
6. Tam tahıllar
: Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği veya kepekli ekmek tercih edin. Bulgur, esmer pirinç gibi tam tahıl ürünleri de kullanabilirsiniz.
7. Kuruyemişler:
İftardan sonra veya sahurda kuruyemiş tüketebilirsiniz. Ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişlerden bir avuç tüketmek faydalı olabilir.
8. Azaltılmış tuz:
Yemeklerde tuzu azaltın, yerine baharatlar ve otlar kullanarak lezzetlendirin.
9. Su tüketimi
: Sahur ve iftarda bol su içmeyi unutmayın. Susuzluk hissini gidermek için çay ve kahve yerine su tercih edin.
10. Ara öğünler:
Akdeniz diyetinde ara öğünler önemlidir. İftardan sahura uzanan sürede, özellikle sağlıklı atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz.


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