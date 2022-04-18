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Hayat AKMde 23 Nisan etkinlikleri Bu festival çocukların
KÜLTÜR SANAT

AKM'de 23 Nisan etkinlikleri: Bu festival çocukların

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AKMde 23 Nisan etkinlikleri: Bu festival çocukların
23 Nisan coşkusu AKM’de bir hafta boyunca sürecek etkinliklerle yaşanacak. Bugün başlayacak “Çocuk Sanat Festivali” ile çocuklar eğlenceye doyacak.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 24 Nisan’a kadar sürecek “Çocuk Sanat Festivali” düzenliyor. Çeşitli atölyeler, sergiler, filmler, tiyatrolar, konserler, dev piyano ve TRT Çocuk’un en sevilen filmlerinin maskotları bir hafta boyunca çocuklarla buluşacak. Festivalde İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde yaptığı 9. Ulusal Resim Yarışmasının sergisi de yer alacak.

Hafta boyu eğlence

Festival kapsamında fotoğraf eğitimi alacak çocukların çektiği fotoğraflar “Çocukların Gözünden AKM” sergisi olarak sanatseverlerle buluşacak. “Boyama Evi”nde ise çocuklar dilediği yerleri özgürce boyayacak. İnteraktif akvaryumda kendi çizdikleri balıkları denizde yüzdürürken, Renklerle Dans’ta birbirinden eğlenceli müziklerle coşacaklar. Her gün çeşitli tiyatro oyunları ve müzikalleri izleyebilecek olan çocuklar, sanat atölyelerinde de yeteneklerini sergileyecek. Usta sanatçı Fatih Erkoç, 22 Nisan saat 17.00’de çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvarla sahne alacak. Çocuklar 23 Nisan günü ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve AKM Açıkhava Sahnesi tiyatro oyunları, illüzyon şov ve Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu’yla bayramın tadını çıkaracak. 24 Nisan’a kadar devam edecek festival, her gün 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik biletlerine biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den ulaşılabilecek.

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