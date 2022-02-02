​AKM Çocuk Sanat Merkezi: Yeteneklerin yolu bu atölyelerden geçiyor:

Uzun bir aradan sonra açılan Atatürk Kültür Merkezi, büyük küçük herkes tarafından ilgi görüyor. AKM’nin Çocuk Sanat Merkezi, düzenlediği atölyelerle küçüklerin sanatla buluşma mekanlarından birisi haline geldi. 4-6 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan atölyelerde resimden müziğe, dramadan masal atölyesine kadar çeşitli etkinlikler yer alıyor. Hafta sonu ve hafta içi etkinlikleriyle çocuklar hem keyifli zaman geçiriyor hem de sanatın kalbinin attığı mekanda, sanatla tanışma imkânı elde ediyor. Çocuk Sanat Atölyeleriyle çocuklar sanat disiplinlerinden haberdar oldukları gibi, yeteneklerini test etme şansları da oluyor.

Erken tanışan yol alır

AKM’de devam eden atölyeler: Yaratıcı Drama, Resim, Masal, Ritim ve Müzik. Çocuk Sanat Merkezi Sorumlusu Rahim Ozan Demir, küçük yaştaki çocuklarla çalışma nedenlerini şu sözlerle açıklıyor: “6 yaşın üzerinde bugün çeşitli kurs ya da kurumda ders alma imkanına sahipler. 4-6 yaş arasında da var ama daha yeni bir alan. Bir de ağaç yaşken eğilir mantığıyla yola çıktığınız zaman ne kadar küçükken bu disiplinlerle tanışırlarsa o kadar erken yol alırlar.”

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Yakın zamanda açmayı planladıkları atölyelerin de müjdesini veriyor Demir: “6-10 yaş arası için Türk Müziği Çalgıları Atölyesi planımız var. Türk Müziği Konservatuvarı’nda okuyan öğrenciler Türk Müziği çalgılarını çalıp tanıtacaklar. Yakın zamanda da 3 yaş için ebeveynli Drama ve ebeveynli Ritim ve Müzik Atölyesi olacak. 6 Şubat’ta Şarkılarla Masallar adlı bir atölyemiz olacak.”

Kendi masallarını anlatıyorlar

Pandemi nedeniyle sosyalleşemeyen çocuklar, özellikle Yaratıcı Drama Atölyesi’yle hem akranlarıyla bir araya geliyor hem de kendilerini ifade edebiliyor. Masal atölyesinde ise klasik anlatıları, çocuklar kendi gerçekleri üzerinden anlatarak kendi masallarını yazıyor. Atölye mantığında çalışıldığı için beklenti, farklı çocukların gelmesi yönünde. Eğitim planı da atölye olması nedeniyle sürekli değişiyor. Malzemelerin AKM tarafından karşılandığı atölyeler, toplamda 50 dakika sürüyor.

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Renklerin kardeşliği

Resim Atölyesi Eğitmeni Metin Ceyran, çocuklarla genel olarak renklerin tanıtımıyla ilgili resimler yaptıklarını, hangi rengin sonrasında hangi rengin kullanılacağını öğrendiklerini dile getiriyor: “Çocukların zekasını geliştirecek ölçüde renklerin kardeşliğini ele aldık, kardeş renklerle güzel bir resim çalışması yaptık. Çünkü çocuklar dünyayı rengarenk görür, onların hayal dünyası daha renkli, bizim gibi siyah beyaz değil. Çalışmamızda işte bu renkli dünyayı kullandık.”

Müzik Eğitmeni Aleyna Demirkan ise küçük yaş grubuyla çalışırken önceliklerinin çocukların bedenlerinde müziğin ritmini hissetmeleri olduklarını söylüyor: “Hem beden perküsyonu çalışmaları yapıyoruz hem de güzel ses çıkartma kaygısı taşımayan küçük ritim aletleriyle toplu ritim çalışmaları yapıyoruz. Önce ısınma çalışmalarıyla ritmi biraz anlamaya çalışıyoruz. Daha sonrasında belirli şarkılarımız var o şarkılara ritimle eşlik ediyoruz.”

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