Çocuklar için sanat atölyeleri başlıyor

İstanbul Modern, 15-19 Kasım 2021 ara tatilinde çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi çevrimiçi atölye programı hazırladı. Çocuklar bu programa çevrimiçi katılarak, müze uzmanlarıyla buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Çevrimiçi Sanat Okulu, farklı kavramlara odaklanan; Benim Renklerim, Birleşen Nesneler, Benim Bakışım, El Yapımı Kâğıda Silüetler, Kelimeler ve İmgeler adlı beş atölye çalışmasını içeriyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen bu atölyelerin her birine, ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor. Atölyelerin beşine kayıt yaptıranlara Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu Katılım Belgesi veriliyor.

Atölye çalışmaları, İstanbul Modern’in sergilerinden gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Ardından çevrimiçi atölyede çocuklar, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor. Atölyelerin beşine kayıt yaptıranlara avantajlı katılım koşulu sunuluyor.

REKLAM

HAYAT İstanbul Modern’in yeni çevrimiçi sergisi: Pandemi günlerinde fotoğraf