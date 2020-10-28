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Akşam namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya akşam ezanı saati

İl il akşam namazı saatleri

Bugün Mevlid Kandili. Müslümanlar için büyük öneme sahip bu kandil gününde akşam namazının saat kaçta olduğu merak ediliyor. Haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa ve il il akşam namazı saatlerini bulabilirsiniz. İşte il il akşam namazı saatleri...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir.
Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in (sas) doğum günü olan Mevlid Kandili, bugün idrak ediliyor. Mevlid Kandili vesilesiyle vakit namazını camiden kılmak isteyenler vatandaşlar akşam namazı saat kaçta sorunun yanıtını merak ediyor. Haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Antalya ve il il akşam namazı saatlerini bulabilirsiniz.

Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
HAYAT
Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'da akşam namazı saati:18:12

Ankara'da akşam namazı saati: 17:59

İzmir'de akşam namazı saati: 18:24

Bursa'da akşam namazı saati: 18:13

Antalya'da akşam namazı saati: 18:12

Adana'da akşam namazı saati: 17:53

Konya'da akşam namazı saati: 18:03

Gaziantep'te akşam namazı saati: 17:45

Şanlıurfa'da akşam namazı saati: 17:39

2020 Mevlid Kandili mesajları
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2020 Mevlid Kandili mesajları

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Minarelerden salavatlar yükselecek

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Mevlit Kandili dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerinden yükselecek salavatlara iştirak etmeye davet etti.

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Kehf Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

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