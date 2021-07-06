Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Akşam namazı nasıl kılınır, akşam namazı kaç sünnet kaç farzdır? sorusu namaza yeni başlayanlar tarafından büyük merak konusu oluyor. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ilmihale göre cevabını bulabilirsiniz.

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Buna göre namazın kişiye farz olmasının şartları, müslüman olmak, bulûğ çağına ulaşmak ve akıllı olmak üzere üç tanedir. Bu şartlara namazın vücûb şartları yani kişinin namaz kılmakla yükümlü olmasının şartları denir.

ÖZGÜN Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 5 rekattır. 3 rekat farz, 2 rekat sünnet.

Akşam namazı nasıl kılınır?

3 rekat farzının kılınışı

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İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya",

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

1 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

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"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye’l-azim" denilir.

Rükû da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlarKadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

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Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

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Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

"Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Rabbena Atina" okunur,

"Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Akşam namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı

Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

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Kamet getirilir. (Erkekler için) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

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"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Rabbena Atina" okunur,

"Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

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