Allah’ı tanımak için yarattıklarına bakmalıyız

Allah’ı doğru bir şekilde tanımak istiyorsak öncelikle O’nun yarattıklarını ve esmasını incelemeliyiz. Çünkü yarattığı her bir varlığın içerisinde kendisi ile ilgili pek çok bilgi, sanat ve hayranlık saklı. Onları görelim ve gösterelim ki şükreden, farkında olarak yetişen ve kâinata emanet gözüyle bakıp koruyan bir nesil yetiştirebilelim. Kâinatı ilk kez, görerek, koklayarak sesini yoklayarak, dokunarak ve hatta tadına bakarak öğreniyoruz. Öyle ki bu yolculuk bebeklik döneminde başlıyor. Duyularla Rabbimi Tanıyorum serisi de tüm bu hasletlerle kaleme alındı. Etrafındakileri fark et, ona hayret et, hayran ol ve onu verene şükret.