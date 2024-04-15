Allah’ı tanımak için yarattıklarına bakmalıyız

Karasu, “Meraklı Kutu serisini hazırlarken Sevgili Peygamberimiz ve ailesinin, çocukların hafızalarında yalnızca bir isim olarak kalmasını istemedim. Çünkü çocukların eline veremediğimiz şeyleri zihinlerine ve kalplerine koyamayız.” diyor.

Fizik Mühendisliği ile başlayan eğitim hayatınız İlahiyat ve Çocuk Gelişimi bölümleriyle devam ediyor. Uzun yıllardır da çeşitli alanlarda farklı yaş gruplarına eğitimler veriyorsunuz. Çocuklar için üretmeye nasıl ve ne zaman başladınız?

Çocuklar için üretmeye küçük yaşlarda başladım diyebilirim. Evin en büyük çocuğu olduğum için, en küçük kardeşime hem abla, oyun arkadaşı hem de öğretmen oldum. Annemin psikolog olarak gittiği anaokullarında çocukların gelişimsel yönlerini, uygulanan oyun ve yöntemleri tanıma, deneyimleme fırsatı buldum. Bu alanı usta-çırak ilişkisiyle öğrenmeye başladım. Fizik Mühendisliği hayalimdi. Dönemsel şartlardan dolayı hayalimden vazgeçmek zorunda kaldım. Sonrasında İlahiyat, Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmetler bölümlerini okuyarak bambaşka bir alana yöneldim. Fakültede okurken fırsat buldukça anaokuluna da gidiyordum. Bu aşamada öğrendiklerimi okulöncesine nasıl uyarlarım, oyunlarla nasıl öğretebilirim diye sorgulamaya başladım. Böylece din eğitimi alanında sistematik bir alt yapı oluşturmaya çalışıyordum. Geriye dönüp baktığımda yaşadığım sürecin beni bu alana hazırladığını görebiliyorum.

Meraklı Kutu isimli 4 kitaplı serinizde bir kutudan çıkan ipuçları ile çocuklara peygamberimizi ve ailesini tanıtıyorsunuz. Serinin hikâyesi nedir?

Meraklı Kutu serisini hazırlarken Sevgili Peygamberimiz ve ailesinin, çocukların hafızalarında yalnızca bir isim olarak kalmasını istemedim. Çünkü çocukların eline veremediğimiz şeyleri zihinlerine ve kalplerine koyamayız. Öğrenmesini istediğimiz şeylerin içeriğine muhakkak dahil olmaları; onu içselleştirerek, deneyimleyerek, eğlenceli bir biçimde öğrenmelerini sağlamak gerekiyor. Biliyoruz ki çocuğun kalbine giden yol oyundan ve sevgiden geçer. Gülce Çocuk tarafından basılan Peygamberimi Tanıyorum kitabı ile başladığımız yolculuğa, gelen taleple bir seri olarak devam etmeye karar verdik. Bu seride Hz. Hatice, peygamberimizin çocukları, torunları ve O’nun himayesinde yetişen Hz.Ali ve Hz. Zeyd ile birlikte; güzel ahlakı, aile kavramını, peygamberimizin baba, eş, dost, dede, öğretmen gibi pek çok yönünü ve örnekliğini meraklı kutudan çıkan nesneler ve oyunlarla tanıtmayı hedefledik.

Duyularla Rabbimi Tanıyorum serisinde minik okurlar için kâinatı duyularla fark ettirmeyi hedeflemişsiniz. Din eğitiminde yeryüzüne bakmanın önemi nedir?

Allah’ı doğru bir şekilde tanımak istiyorsak öncelikle O’nun yarattıklarını ve esmasını incelemeliyiz. Çünkü yarattığı her bir varlığın içerisinde kendisi ile ilgili pek çok bilgi, sanat ve hayranlık saklı. Onları görelim ve gösterelim ki şükreden, farkında olarak yetişen ve kâinata emanet gözüyle bakıp koruyan bir nesil yetiştirebilelim. Kâinatı ilk kez, görerek, koklayarak sesini yoklayarak, dokunarak ve hatta tadına bakarak öğreniyoruz. Öyle ki bu yolculuk bebeklik döneminde başlıyor. Duyularla Rabbimi Tanıyorum serisi de tüm bu hasletlerle kaleme alındı. Etrafındakileri fark et, ona hayret et, hayran ol ve onu verene şükret.

Kâinatta boşluğa yer yoktur, boş bırakılan yerler muhakkak birileri tarafından doldurulur, denilir. Bu anlamda dini içerikli çocuk kitapları kaleme almanın önemi nedir?

Ben her insanın olduğu yere seçilerek geldiğine inanıyorum bazen imtihan, bazen şifa için.

Allah bizden çocuklarımızı güzel ahlak üzere yetiştirmemizi ister. Ahlak temelleri doğru atıldığında üzerine inşa edilen ibadet öğretileri de daha sağlam ve kıymetli olur. İşte o zaman “elinden, dilinden emin olunan” bir nesil yetişir. Ayeti kerimelerde çocuklar için “inci taneleri, göz aydınlığı” hadisi şeriflerde ise “kalp meyvesi” tabiri kullanılır. Bu benzetmeler çocuğun kıymetini ve değerini bizlere göstermektedir. Çocuklarımızı güzel ahlak üzere sevimli bir dil ve hoşgörü ile yetiştirmemiz gerekiyor. Hitap ettiğimiz kitleyi doğru tanıyıp, onların gelişimsel evlerini, duygu ve düşüncelerini dikkate alarak eserler kaleme alabilirsek hem çocuğun sevdiği hem de verimliliğini artırdığı eserler ortaya koyabiliriz.





Üç kutsal şehrin sokaklarında geziyoruz

Ayşe Serra Kara’nın kaleme aldığı Üç Kutsal Şehir, Mekke-Medine-Kudüs kitabı peygamberimizin “Yolculuk ancak şu üç mescitten birine olur: Benim mescidime, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya” hadis-i şerifini hatırlatarak açılıyor. Akabinde üç mescit ve bulundukları şehirlerin kısaca tarihine, oradan kimlerin gelip geçtiğine, mescitlerin nasıl inşa olunduğuna şiirsel bir dille, muhatap okuru yormayacak biçimde değiniliyor. Satır aralarında hac, umre, muhacir, miraç gibi kavramlar geçiriliyor; Mina, Arafat, Uhud, Kıble Mescidi gibi mekânların ismi anılıyor. Bu, konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen minik okur için bir kapı aralıyor. “Haydi sen de beni ziyarete gel, sana Kudüs’ü gezdireyim. Yeniden selim belde olalım, birlikte dünyayı selamlayalım” satırlarıyla anlamlı bir kapanış yapan kitap 5 yaş üzeri okur için İslam tarihine giriş kitabı olarak değerlendirilebilir.

Üç Kutsal Şehir, Ayşe Serra Kara, Mosquito Yayınları, Kasım 2023, 24 sf.





Bitkiler elbiselerini değiştirir mi?

Zehra Kasap ve Şenay Kasap tarafından kaleme alınan, çocuklara doğa ve çevre bilinci aşılamayı hedefleyen Doğa Dedektifleri: Bitkilerin Gizli Yaşamını Keşfediyoruz, renkli tasarımı ile dikkat çekiyor. Başlangıcında insanların diğer canlılarla nasıl bir ilişki içerisinde olduğuna ve ekosistemdeki dengeye değinildikten sonra bitkilerin hangi ihtiyaçlarımızı karşılamada etkin rol oynadığından bahsediliyor. Kitabın devamında “Bitkiler yemek yer mi, aile kurar mı, temizlik yapmayı sever mi, müzik dinler mi?” gibi çocukların da ilgisini çeken sorulara cevaplar buluyoruz. Nesli tükenen bitki türlerine de vurgu yapılan kitapta renkli illüstrasyonlar eşliğinde Türk Kayagülü, Kırgız Lalesi, Herdemtaze gibi türlere dair bilgi sahibi oluyoruz. Bitkilerle ilgili birkaç deney örneğinin de yer aldığı Doğa Dedektifleri: Bitkilerin Gizli Yaşamını Keşfediyoruz, doğa ile uyum içinde yaşamanın, onu korumanın ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın önemini hatırlatıyor.

Doğa Dedektifleri: Bitkilerin Gizli Yaşamını Keşfediyoruz, Zehra Kasap, Şenay Kasap, Final Kültür Sanat Yayınları, Aralık 2023, 56 sf.



