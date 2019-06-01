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Hayat Almanyadaki Türk aile bebeklerini geri istiyor
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AKTÜEL

Almanya’daki Türk aile bebeklerini geri istiyor

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Önder çiftinin 28 günlükken elinden alınan bebekleri aradan iki yıl geçmesine rağmen geri verilmedi. Aileden velayeti alınan bebeğin 18 yaşına kadar verilmeyeceği söylenirken dini de değiştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Önder ailesi
Önder ailesi

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Yozgatlı Ayşe ve Kenan Önder çifti, iki yıl önce 28 günlükken ellerinden alınan bebeklerini geri alabilmek için Türk yetkililerden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Önder çifti, Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından şiddet bahanesiyle ellerinden alınan ve bugün 2 yaşında olan çocuklarını alabilmek için mücadele veriyor. Baba Kenan Önder, iki yıl önce yatağın üzerinde oynayan 3 yaşındaki oğullarının yanlışlıkla 28 günlük olan Armağan isimli bebeklerinin üzerine düştüğünü ve tüm sorunların bundan sonra başladığını söyledi.

10 AYDIR HİÇ GÖSTERMEDİLER

Baba Önder, "Bebeğimizi 18 yaşına kadar vermeyeceklerini söylüyorlar. Dinini değiştirdiler ve en son velayetini de aldılar. Bebekte darp izi olduğunu iddia ediyorlar" şeklinde konuştu. Anne Ayşe Önder ise "Ben Türkiye'den yardım istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanım Erdoğan'a buradan yalvarıyorum"dedi. Önder, 10 ay önce psikolog eşliğinde bir kez çocuğunu görmesine izin verildiğini ve son 10 aydır hiç görmediğini dile getirdi.

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