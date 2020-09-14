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Hayat Altın Portakal Film Festivalinde sağlık çalışanları unutulmadı
KÜLTÜR SANAT

Altın Portakal Film Festivalinde sağlık çalışanları unutulmadı

Altın Portakal Film Festivalinde sağlık çalışanları unutulmadı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de unutulmadı. 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek festival için bu yıl iki afiş belirlendi. Afişlerin birinde sinema sanatçısı Fatma Girik, diğerinde ise sağlık çalışları olacak.

Haber Merkezi AA
Genç bir sağlık çalışanı tarafından havaya kaldırılan Altın Portakal heykelciği.
Genç bir sağlık çalışanı tarafından havaya kaldırılan Altın Portakal heykelciği.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl iki afiş kullanılacak.Afişlerin birinde sinema sanatçısı Fatma Girik yer alırken diğerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları yer alacak.

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Sağlıkçılara moral olsun

Altın Portakal heykelciğini havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği afiş ile sağlık emekçilerine bu zor dönemde moral vermek amaçlanıyor.

Fatma Girik'in yer aldığı afiş

Açık hava sinemalarında yapılacak

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Harem Otogarı’nda görevli polis memuruna bağırarak tepki gösterdiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen S.E. isimli kadın hakkında “polise direnme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şikayetçi polis memurları “Bize saldırdı, karnımı ısırdı, ‘o..çocukları. Sizi öldürdüklerinde seviniyorum’ diye hakaret etti, kendi kalçasını tırnaklayarak 'beni taciz ettiler' dedi” şeklinde ifadeler verdikleri öğrenildi.
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