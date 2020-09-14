Altın Portakal Film Festivalinde sağlık çalışanları unutulmadı

Genç bir sağlık çalışanı tarafından havaya kaldırılan Altın Portakal heykelciği.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl iki afiş kullanılacak.Afişlerin birinde sinema sanatçısı Fatma Girik yer alırken diğerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları yer alacak.

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Sağlıkçılara moral olsun

Altın Portakal heykelciğini havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği afiş ile sağlık emekçilerine bu zor dönemde moral vermek amaçlanıyor.

Fatma Girik'in yer aldığı afiş

Açık hava sinemalarında yapılacak

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak.