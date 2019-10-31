Hayat 56 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde 16 filme 530 bin lira ödül verildi
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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 16 filme 530 bin lira ödül verildi

Festival kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya Film Forumu ödülleri sahiplerini buldu. Çekilmiş ya da yapım aşamasındaki film projelerini desteklemek amacıyla gerçekleşen forumunda 29 proje yarıştı. Dereceye giren 16 filme toplam 530 bin lira ödül verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forumu'nda dereceye giren 16 filme toplam 530 bin lira ödül verildi.

Çekilmiş ya da yapım aşamasındaki film projelerini desteklemek amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen film forumunda, 29 proje yarıştı. Olena Yershova Yıldız'ın direktörlüğünde 28-30 Ekim'de gerçekleşen forumda, ödül kazananlar belli oldu.

  • Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda, İnan Temelkuran'ın "95 Yazı", Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar" ve Ferit Karol'un "Kumbara" adlı projeleri 30'ar bin lira ödül kazandı. "95 Yazı", Cannes Film Festivali Producer's Network Akreditasyon Ödülü'nün de sahibi oldu. Mehmet Emin Timur'un "Cemal" projesi de Color Up Renk Düzenleme Ödülü'nü aldı.

Kurmaca Work in Progress kategorisinde yedi proje yarıştı. Emre Erdoğdu'nun "Beni Sevenler Listesi" projesine 80 bin lira, Nisan Dağ'ın "Bir Nefes Daha" adlı projesine de 40 bin lira ödül verildi.

Ali Kemal Çınar'ın "Beriya Şevê" (Geceden Önce) projesi Övgüye Değer Film Ödülü'ne layık görüldü. Barış Sarhan'ın "Cemil Show" adlı filmi, Creative Production Renk Düzenleme Ödülü ile Mojo FX Görsel Efekt Ödülü'nün ikisini birden kazandı.

Belgesel sinemaya 90 bin lira destek

Belgesel Work in Progress kategorisinde Antalya Film Forum Ödülü'nü İlham Bakır'ın, "Anne: Sınırı Geçtin", Yasemin Akıncı'nın "Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı" ve Sidar İnan Erçelik'in, "Rüzgar Tayı" adlı projeleri kazandı. Berna Gençalp'in "Kim Mihri" projesine de Postbıyık Ses ve Renk Düzenleme Ödülü verildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu yıl, bağımsız sinemaya desteğini 80 bin lira değerindeki TRT Ödülü ile sürdürdü.

TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'in ve TRT Program Alım Müdürü Muhammed Sabit Yakar'ın sunduğu ödüllerde, Kurmaca Works In Progress kategorisinde Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında" adlı projesine 50 bin lira, Belgesel Work in Progress kategorisinde de Selin Şenköken'in "Ali Arif Ersen: Mr Wink" projesine 30 bin lira destek sağlandı.

Sümer Tilmaç ödülü "Gönül"e verildi

Antalya'da film çekmeyi teşvik eden ve üç yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Sümer Tilmaç'ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için bu yıl beş proje yarıştı. Burak Göral, Işıl Özgentürk ve Ömür Atay'dan oluşan jüri, 150 bin lira tutarındaki ödülü, Soner Caner'in yöneteceği "Gönül" adlı film projesine verdi. Gönül", Fono Film ve TAFF Pictures Post Prodüksiyon Ödülü ile de desteklendi.

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