Hayat Altın Portakal için geri sayım başladı
KÜLTÜR SANAT

Altın Portakal için geri sayım başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin “Ulusal Yarışmaları” için başvurular başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın Portakal için geri sayım başladı
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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin “Ulusal Yarışmaları” için başvurular başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, 2019’da Altın Portakal’a geri dönen Ulusal Yarışmaların “Uzun Metraj”, “Belgesel” ve “Kısa Metraj” dallarında bu yıl toplam 940 bin lira ödül dağıtılacağı belirtildi. Festivalin web sitesi üzerinden yapılacak başvurular 4 Ağustos saat 18.00’de sona erecek. Festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

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