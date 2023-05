Anadolu’daki kadının Meclis’te sesiyiz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Eskişehir Milletvekili. Akademisyen olan Gürcan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk başörtülü kadın bakanı. “Kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz sayısız projelerle eğitimden sağlığa, istihdamdan girişimciliğe kadar her alanda kadınlarımızın haklarını korumayı, onlara pozitif ayrımcılık yapmayı ilke edindik” diyen Gürcan, Eskişehir’deki kadınların özellikle girişimcilik destekleri ve kırsal kalkınma hibeleri gibi programların önemli bir bölümünü kullandıklarını ve sevdiklerini söylüyor. Gürcan, “Kadınlar tarafından en çok talep edilen konulardan birinin de benim dönemimde alt yapı çalışmalarını başlattığımız, ev hanımlarının emekliliğine destekle ilgili projemiz. Yeni dönemde hayata geçecek inşallah” diyor ve ekliyor: “Türkiye Yüzyılı’nda her alanda kadınlarımızı koruyan, destekleyen projelerimiz artarak devam edecek. Eskişehir genç nüfusa ve üç üniversiteye sahip bir öğrenci şehri. Anadolu Üniversitesi benim mezun olduğum ve akademisyen olarak görev yaptığım üniversite. Bir eğitimci olarak, Eskişehir’in yalnızca Türkiye’de değil, dünyada imrenilen bir ilim pınarı olmasını hayal ediyorum. Biliyorum ki şehrimizin, üniversitelerimizin bu potansiyeli var. Bu cevheri harekete geçireceğiz. Projelerimiz hazır.”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Avukat Fatma Serap Ekmekçi, Kastamonu Barosu adına sivil toplum kuruluşları ile birlikte kadın ve çocuk konulu proje çalışmalarında bulunmuş ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kadına şiddetin önlenmesi ve aile hukuku projelerinde yer almış. Ekmekçi, sahada çalışırken kadınların AK Parti’nin 21 yıllık iktidarlığında en çok kadınlara toplumsal hayatın her alanında pozitif ayrımcılık uygulamasının mutlu ettiğini söylüyor. “AK Parti, kadınlara hayatın her alanında emek ve irade ortaya koymaları halinde toplumsal alanın tüm kapılarının açık olduğunu gösterdi ve kadınlara öz güven ile iddia aşıladı” diyen Ekmekçi, “Bana kalırsa kadınlar partimizin 21 yıllık çalışmalarından en çok bunu seviyorlar. Her kadın çalışması halinde her işin, her makamın, her mevkiinin üstesinden gelebilir” ifadelerini kullanıyor.