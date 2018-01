"Aramızdaki Sözler" 12 Ocak'ta vizyona girecek

Yönetmenliğini Hany Abu Assad'ın üstlendiği "Aramızdaki Sözler" filmi, 12 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Orijinal adı "The Mountain Between Us" olan filmin basın gösterimi, Kanyon AVM'de gerçekleşti. Gösterim sonrası değerlendirmede bulunan Film Arası Dergisi yazarı ve editörü Gökşen Aydemir, filmde başrol oyuncularının sergiledikleri performansı başarılı bulduğunu söyledi.

Aydemir, kurgu ve sanat yönetiminin, filmin kalitesini yükselttiğini belirterek, "(Ömer) filmiyle geniş kitleler tarafından tanınan ve beğeni toplayan Hany Abu Assad, insan hakları ve savaşın insanlar üzerindeki etkisini anlatan filmleriyle gündemdeydi. Hollywood yapımı, yüksek bütçeli ilk filmi 'Aramızdaki Sözler' için klasik macera ya da romantik bir film demek haksızlık olur." dedi.

REKLAM

Scott Frank ve J. Mills Goodloe tarafından senaryosu kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda; Winslet ve Elba'nın yanı sıra Dermot Mulroney, Beau Bridges ve Lucia Walters yer alıyor. Yazar Charles Martin'in aynı adlı kitabından uyarlanan filmin yapımcılığını ise Peter Chernin ile Dylan Clark üstleniyor.

Dram ve gerilim türündeki filmin konusu şöyle:

"Gazeteci Alex Martin (Winslet) ve cerrah Ben Bass (Elba), Idaho'daki kar fırtınası nedeniyle diğer birçok kişiyle birlikte havaalanında mahsur kalmıştır. Ben'in ertesi güne acil bir ameliyatı, Alex'in ise düğünü olduğu için, birlikte özel bir uçak kiralayarak yola çıkarlar ancak uçak kaza yapar. Ben ve Alex hafif yaralı olarak kurtulmuştur ama ıssız karlı bir dağın tepesinde, en yakın insandan kilometrelerce uzaktadırlar. Birbirini hiç tanımayan bu iki insanın, zorlu doğa koşullarında uzun bir yolculuk yapmak ve hayatta kalabilmek için birbirlerine güvenmekten başka şansı yoktur."

HAYAT Niyetimiz Tanpınar okurlarına bir yol haritası çizebilmek

HAYAT Destanımızı kadınlar yazdı