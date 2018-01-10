Anadolu’da yalnızlık hüküm sürer

AYŞEMİNE ALİOĞLU

Berat Demirci’yi ilk olarak çeşitli gazetelerde deneme tadında kaleme aldığı yazılarıyla tanıdık. Ardından Demirci, “Beethoven’ın Gözleri”, “Turna ve Gayda”, “Bir Ruh Macerası” ve “Sür Atını Kafdağına” isimli kitaplarından sonra okuyucusunun karşısına “Şey Alırlar Şey Satarlar” ile çıkıyor. Denemeyi şiirle bir tutan yazar, yazılarını ilham yardımıyla kâğıda döktüğünü söylüyor. Kâğıt ve kalemin kendisi için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu belirten Demirci, yazı yazma tutkusunu hayatının anlamı olarak ifade ediyor. Sivas Gazetesi’nde, paralel yapı ile ilgili kaleme aldığı yazıdan sonra Fetullahçı Terör Örgütü tarafından tehditlere maruz kalan Demirci, kitabında, Anadolu’nun FETÖ ile beş yıllık mücadelesini anlatıyor. Yazar, “Sahipsizlik ve yalnızlık Anadolu’da hala hüküm sürmektedir.” diyor.

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İÇİMİZDEKİ DÜŞMANLAR

Kitabın “Terbiyesiz Makine”, “Darbe Müsameresi”, “Tam Seferberlik Hali”,“Patron Kim? , “Devremülk Terör”, “Rektör Değişmiş”, “İki Tavır ve Sonların Sonu” ve “Fetö’nün Kopukları” bölümleri ise en dikkat çekici olanlar. “Şey Alırlar Şey Satarlar” da okuru ilk sayfada “Yalpagil Familyası” başlıklı deneme karşılıyor. Kötülük yapan insana kötü denir. İyilik yapana ise iyi denir. İyi olan biri kötülük yaptığında yakışmadı denir. Fakat kötü görünen bir insan iyilik yaptığında yakışmadı denmez. Bu iki kişilik ya siyahtır ya da beyaz ama birde gri olanlar vardır. Bunlar iyi gibi görünen kötülerdir. Gri olan kişileri yazar “Yalpagil” olarak açıklıyor. Demirci kitabının bir bölümünde okuru “Bu Konu Waldo’yu Irgalamaz” selamlıyor. Eskiden sağ-sol gibi ideolojik çatışmalar olurken şimdilerdeyse bize dost gibi görünen içimizdeki düşmanlarla çatıştığımızdan bahsediyor yazar. “Hükümetler ve Kolonlaşmış Örgütler” bölümünde Türkiye’deki para akışının kontrolünün zor olduğunu insanların bilinçlenmesi gerektiğini anlatılıyor.

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Şey Alırlar Şey SatarlarnBerat DemircinKitabevi Yayınevin2017n195 sayfa

HALKIN MÜCADELESİ

Bilgi vermekten öte ders niteliği taşıyan “Şey Alırlar Şey Satarlar” kitabının sayfalarının sonlarına doğru “Münavebeli Darbeler Zinciri” bölümü en dikkat çekenler arasında. Bölümde, ülkemizin kurulduğu günden bu yana darbelere maruz kaldığını değinen Demirci, “Darbe mağduru olmaktan emekli olduğumu düşünüyorum” diyor. Darbelerin gelişmekte olan ülkeleri daha çok geriye götürdüğünü anlatan yazar, 15 Temmuz darbe girişiminde halkın göstermiş olduğu kutlu mücadeleyi tebrik ediyor.

Kalemi sert dili sivri olan Berat Demirci’nın kitabı daha birçok konuyu ihtiva ediyor. Paralel yapının içimize sızarken göz ardı edilen hatalarını ve yanlışlıklarını farklı açılardan ele alıyor. Demirci, “Fetö ve Fetöcü zihniyetle mücadeleyi vatani görev bilirim” diyor. “Şey Alırlar Şey Satarlar” da okuru yazar düşünerek sorgulamaya yaşananlardan ders çıkarmaya davet ediyor.