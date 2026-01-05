Yeni Şafak
Ketebe Çocuk yeni yılda Bruno Munari’nin üç önemli kitabını okurlarla buluşturuyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
5/01/2026, Pazartesi
Ketebe Çocuk, Güneş'i Çizmek, Sebzelerdeki Güller ve Ağaç Çizmek kitaplarını okuyucuyla buluşturuyor.
Ocak ayında Ketebe Çocuk, okurlarını dünyaca ünlü yazar, sanatçı ve tasarımcı Bruno Munari’nin görsel düşünmeyi merkeze alan üç kitabıyla buluşturuyor. Çocukları ve yetişkinleri çizimi, sanatı ve öğrenmeyi bir sonuçtan çok bir süreç olarak görmeye, gözlemlemeye, denemeye ve üretmeye davet ediyor.

  • Güneş’i Çizmek,
    Güneş’in doğadaki görünümünden yola çıkarak çocukları hem temel coğrafya ve astronomi bilgileriyle hem de sanatçıların Güneş’i farklı biçimlerde ele alışlarıyla tanıştırıyor. Farklı teknikler ve malzemelerle Güneş’i çizmenin yollarını gösterirken, hayal gücüne geniş bir alan açıyor.
  • Ağaç Çizmek,
    bir filizin ağaca dönüşme sürecini adım adım izleyerek doğayı dikkatle gözlemlemeyi ve herkesin kendi ağacını çizebileceğini gösteriyor. Çizim korkusunu ortadan kaldıran bu kitap, kusurların ve farklılıkların hayal gücünü beslediğini hatırlatıyor.
  • Sebzelerdeki Güller
    ise mutfağı bir sanat atölyesine dönüştürüyor. Sebzelerle yapılan baskılar sayesinde, gündelik nesnelerin içindeki gizli desenler ve sürpriz şekiller ortaya çıkıyor. Kitap, sanatın herkes için erişilebilir olduğunu neşeli ve deneysel bir dille anlatıyor.
