Ketebe Yayınları istikrarlı yürüyüşünü sürdürüyor

Türk edebiyatının seçkin eserlerini, genç ve yeni kalemleri, tarihimizin derin birikimini araştırmacılarla buluşturan çalışmalar; dünya edebiyatının klasik ve çağdaş metinleri; düşünce dünyamızın önemli ürünleri ve maneviyat tarihimizin köşe taşları, Ketebe’nin yayın politikasının omurgasını oluşturuyor. Yayınevi, yayımladığı her kitabı daha büyük bir kompozisyonun parçası olarak ele alırken, uzun soluklu ve bütünlüklü bir kültür inşasını esas alıyor.

Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan

ÜRETKENLİK, ÇEŞİTLİLİK VE KÜLTÜREL YAYILIM

Ketebe Yayınları, 2025 yılını Yetişkin, Çocuk ve Genç markaları altında yayımladığı yaklaşık 350 kitapla tamamladı. Türk ve dünya edebiyatı, teori, felsefe, İslam ve Batı düşüncesi gibi pek çok alanda; hem yerli kalemlerin hem de çeviri eserlerin seçkin örneklerini okurla buluşturarak kütüphanelere kalıcı eserler kazandırma geleneğini sürdürdü.

Geride bırakılan yılda Taha Kılınç, Kayıp Coğrafyanın İzinde adlı eseriyle okurlarıyla buluşurken; Mustafa Merter, genişletilmiş baskısıyla yayımlanan Nefs İlmi ile düşünce dünyasına önemli bir katkı sundu. Asım Cüneyd Köksal ve Murat Kaya editörlüğünde hazırlanan Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili tefsiri, alanında önemli bir ihtiyacı karşılayarak geniş bir okur kitlesinin ilgisini çekti. Aynı dönemde Necati Demir’in uzun yıllara yayılan emeğinin ürünü Oğuznameler ile Sabri Orman Külliyatı’nın ilk ciltleri yayımlanırken; Ketebe’nin referans eserler hattı Cambridge Sosyoloji Sözlüğü ile yeni bir akademik açılım kazandı.

KETEBE ÇOCUK TİYATROSU KÜLTÜR ÜRETİMİNİ GENİŞLETİYOR

Ketebe’nin yayıncılık faaliyetleri, yalnızca kitapla sınırlı kalmayarak Ketebe Çocuk Tiyatrosu ile sahne sanatlarına da taşındı. Çocuk edebiyatını tiyatroyla buluşturan bu proje, hâlen aktif şekilde devam eden bir kültür-sanat çalışması olarak çocuklara doğrudan temas eden güçlü bir alan oluşturuyor. Ketebe Çocuk yazarlarından Didem Demirel’in kaleme aldığı Renkli Çoraplı Kuzgun, kitap olarak gördüğü yoğun ilginin ardından tiyatro sahnesine uyarlandı ve prömiyerinden bu yana çocuklarla buluşmayı sürdürüyor. Oyun; dostluk, farklılıklarla bir arada yaşama ve paylaşma gibi temaları merkeze alarak, çocukların hayal dünyasını sahne üzerinden zenginleştiriyor. Ketebe Çocuk Tiyatrosu, kitaplarda kurulan dünyaları sahneye taşıyarak çocukların okudukları karakterlerle canlı bir bağ kurmasını sağlıyor; edebiyatın, tiyatronun ve görsel anlatının bir araya geldiği bu yapı ile kültürel üretimi çok katmanlı bir deneyime dönüştürüyor.

KÜLLİYATLAR, PRESTİJ YAYINLAR VE KÜLTÜREL DERİNLİK