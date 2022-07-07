Araplar demokrasiye inancını yitirdi: Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık halkı bezdirdi

Princeton Üniversitesi merkezli bir araştırma ağı olan Arab Barometer tarafından Irak, Tunus, Libya, Moritanya, Filistin, Ürdün, Lübnan, Mısır, Fas ve Sudan’da 2021 ve 2022 yıllarında 23 bin kişiyle gerçekleştirilen anketin sonuçları Arap coğrafyasında yaşayan insanların demokrasiyi nasıl algıladıklarına dair ipuçları sunuyor.

Siyasi ve ekonomik şartların da etkisiyle verilen cevaplar; Arapların, istikrarı demokrasiye öncelediğini ortaya koyuyor. Sonuçların, demokratik taleplerin öne çıktığı Arap Baharı’ndan 10 yıl sonra bu şekilde kamuoyuna yansıması bölgede demokrasi adına büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını da gösteriyor.

GEREKTİĞİNDE KURALLAR ESNETİLEBİLİR

Arab Barometer’in direktörü Michael Robbins, anket sonuçlarıyla ilgili “Demokrasinin mükemmel bir yönetim biçimi olmadığı ve her şeyi düzeltemeyeceği konusunda artan bir farkındalık var” diye konuştu. Ülkelerin kağıt üzerinde demokrasiye sahip olmalarına rağmen hala ekonomik olarak zorluklarla mücadele ettiklerini belirten Robbins, insanların sahip oldukları sistemlerden bıktıklarını kaydetti. Ankete katılanların yarısından fazlası, ülkelerinin gerektiğinde işleri halletmek için kuralları esnetebilecek bir lidere ihtiyacı olduğuna inanıyor.

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