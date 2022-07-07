Hayat Araplar demokrasiye inancını yitirdi Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık halkı bezdirdi
AKTÜEL

Araplar demokrasiye inancını yitirdi: Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık halkı bezdirdi

Arap coğrafyası demokrasiyi sorguluyor. Arab Barometer’ın 10 Arap ülkesinde 23 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre insanlar demokrasinin istikrarı ve ekonomiyi kötü etkilediğini düşünüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Araplar demokrasiye inancını yitirdi: Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık halkı bezdirdi
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Princeton Üniversitesi merkezli bir araştırma ağı olan Arab Barometer tarafından Irak, Tunus, Libya, Moritanya, Filistin, Ürdün, Lübnan, Mısır, Fas ve Sudan’da 2021 ve 2022 yıllarında 23 bin kişiyle gerçekleştirilen anketin sonuçları Arap coğrafyasında yaşayan insanların demokrasiyi nasıl algıladıklarına dair ipuçları sunuyor.

Siyasi ve ekonomik şartların da etkisiyle verilen cevaplar; Arapların, istikrarı demokrasiye öncelediğini ortaya koyuyor. Sonuçların, demokratik taleplerin öne çıktığı Arap Baharı’ndan 10 yıl sonra bu şekilde kamuoyuna yansıması bölgede demokrasi adına büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını da gösteriyor.

GEREKTİĞİNDE KURALLAR ESNETİLEBİLİR

Arab Barometer’in direktörü Michael Robbins, anket sonuçlarıyla ilgili “Demokrasinin mükemmel bir yönetim biçimi olmadığı ve her şeyi düzeltemeyeceği konusunda artan bir farkındalık var” diye konuştu. Ülkelerin kağıt üzerinde demokrasiye sahip olmalarına rağmen hala ekonomik olarak zorluklarla mücadele ettiklerini belirten Robbins, insanların sahip oldukları sistemlerden bıktıklarını kaydetti. Ankete katılanların yarısından fazlası, ülkelerinin gerektiğinde işleri halletmek için kuralları esnetebilecek bir lidere ihtiyacı olduğuna inanıyor.

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Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi
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Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi
Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2012'de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterileri fırsat bilen dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin başını çektiği darbe ile devrilmişti. Darbenin ardından, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı kanlı bir tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı. Sisi elindeki Mısır'ın kanlı karnesini hazırladık.



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