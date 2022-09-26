Araştırma sonuçları ortaya koydu: Kovid-19 en çok hipertansiyonu olanı etkiledi
Araştırma, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek başta olmak üzere, Alpay Medetalibeyoğlu, Elif Ezirmik, Naci Şenka, Sena Bayrakdar, Arem Aktar, Reyhan Akas, Ebru Yılmaz, Huzeyfe Arıcı, Murat Köse, Timur Selçuk Akpınar ile Atahan Çağatay’ın aralarında olduğu geniş bir uzman ekip tarafından gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre, hastaların yüzde 59.1’ini erkeklerin oluşturduğunun altı çizildi. Yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastaların oranı yüzde 11.9; ölen hastaların oranı ise yüzde 8.5 olduğuna yer verilen araştırmada, Kovid-19 hastalarının yüzde 60.5’lik kısmının test sonucunun pozitif olduğu aktarıldı.
Araştırma, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek başta olmak üzere, Alpay Medetalibeyoğlu, Elif Ezirmik, Naci Şenka, Sena Bayrakdar, Arem Aktar, Reyhan Akas, Ebru Yılmaz, Huzeyfe Arıcı, Murat Köse, Timur Selçuk Akpınar ile Atahan Çağatay’ın aralarında olduğu geniş bir uzman ekip tarafından gerçekleştirildi.
Araştırma sonuçlarına göre, hastaların yüzde 59.1’ini erkeklerin oluşturduğunun altı çizildi. Yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastaların oranı yüzde 11.9; ölen hastaların oranı ise yüzde 8.5 olduğuna yer verilen araştırmada, Kovid-19 hastalarının yüzde 60.5’lik kısmının test sonucunun pozitif olduğu aktarıldı.
Enfeksiyon bulaşan kişilerin hastanede kalma süresinin ortalama 8 gün olduğu, bu kişilerin yüzde 56’sında en az bir tane altta yatan hastalık olduğu belirlendi. Altta yatan hastalıkların başında ise yüzde 39.3 hipertansiyon geldiği, hastaların yüzde 20.8’inde ise diyabet olduğu da vurgulandı.
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YAŞLI DİSPNESİ
Kovid-19 hastalığı geçiren kişilerin hastanede geçirdikleri 8 günlük sürede en sık karşılaştıkları semptomların başında yüzde 91.1 ile yorgunluk, yüzde 82.3 ile kuru öksürük, yüzde 70.6 ile ateş olduğu belirtilirken, nefes darlığı görülen hasta oranı ise yüzde 42.5, ishal sorunu yaşayanlar ise yüzde 16.7 olarak sıralandı.
Hastaneye yatışı yapıldıktan sonra Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hastaların ölüm oranlarında hipertansiyon ile koroner arter hastalarının daha yüksek olduğu, nefes darlığı sorunu yaşayanların da ölüm nedeninde başı çektiği vurgulanırken, cinsiyet ile yoğun bakım ünitesine kabul ve ölüm arasında anlamlı bir ilişki olmadığına değinildi. Uzmanlar ise ortaya çıkan sonuçları, “Kovid-19, özellikle yaşlı dispnesi olan hastalarda daha yüksek mortalite oranlarına neden olmaktadır” diye yorumladı.