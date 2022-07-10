Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin: Doktorlardan tedbir çağrısı

Covid-19 vakalarının artması endişeye neden oluyor. Son iki haftada dünya genelinde Covid-19 vaka artış oranı yüzde 30’a yükseldi. Türkiye’de ise vakalar son bir ayda 8 kat arttı. Uzmanlar bayramlaşmayla beraber sayıların daha da artabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar pandeminin ilk dönemlerinden daha fazla oranda kişinin, enfeksiyonu belirtisiz geçirdiğini söylüyor.

YÜKSEK ATEŞ VE EKLEM AĞRISI

Son dönemde karşılaşılan vakalarda, son aşılama sürecinden enfekte olunan döneme kadar uzun bir süre geçmişse, 2-3 gün süren yüksek ateş ve yaygın eklem ağrısı, kısa bir süre geçmişse hafif semptomlar yaşandığı belirtiliyor. Uzmanlar aşının koruyuculuğunun devam etmesi için tipine bağlı olarak belirli dönemlerde hatırlatma dozu yapılması konusunda uyarıyor.

MEVSİMDEN BAĞIMSIZ DEVAM EDİYOR

Hastanelerdeki yoğun bakım Covid-19’a bağlı olarak yatan hasta sayısının pandeminin başından beri olan süreçteki en düşük düzeyde olduğunu ancak bunun tamamen bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan uzmanlar, pandeminin mevsimden bağımsız bir şekilde ilerlediğinin altını çiziyor.

YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Test için Covid-19 polikiniklerine başvuru yoğunluğunun günün belli saatlerinde olduğunu belirten uzmanlar, başvuranların genellikle yetişkin grup olduğunu vurguladı. Belirtilerde pandemi tamamen bitene kadar kişinin eşlik eden hastalıkları, yaşı, Covid-19 enfeksiyonunu geçirip geçirmediği ve yapılan aşıları göz önünde bulundurarak hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğini vurguluyor.

Kalabalıktan kaçının

Kişilerin hastalığı daha önce geçirmiş olmasına, aşılanmasına bağlı olarak hafif semptomlarla, akciğer etkilenmeden geçirildiği belirtiliyor. Uzmanlar yeni bir kapanmanın gelmemesi için riskli gruptaki vatandaşların temkinli olması, kalabalık ortamlardan kaçınılması, riskli yerlerde maske kullanımına devam edilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Faruk Aydın

Sarılmadan bayramlaşın

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs vakalarının hızla yükseldiğini belirterek, “Ülkemizde 10 bin civarında pozitif vakamız var. Haftalık 60 bin civarı veriliyor ama her gün sayı artıyor. Vaka artışı yüzde 10 ila 20 civarında ilerlerken şimdi yüzde 50’yi gördü. Bayramlarda mümkün mertebe bir araya gelmemek gerekiyor. Sarılıp öpüşmeden maskeleri takıp selamlaşarak bayramı kutlamalıyız” dedi.

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ÖNLEMLER KALKTI VAKALAR ARTTI

Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye’de 15 milyondan fazla kişinin virüse yakalandığını belirterek, tedbirlerinin 1 Mayıs’ta sona erdiğini, 2,5 ay içinde vakaların yeniden yükselmeye başladığını söyledi. Vaka artışı yaşanacağı öngörüsünde bulunduklarını kaydeden Aydın, “Temmuz ve ağustos aylarında turizm sezonunu ve çocukların tatil dönemini iyi geçirelim istiyorduk. Önlemler birden kalkınca bütün dünyada olduğu gibi bizde de vakalar artmaya başladı” diye konuştu.