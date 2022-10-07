Hayat Areda Survey araştırdı Türk halkının yüzde 53,6sı kakaolu dondurma seviyor
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Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 53,6'sı kakaolu dondurma seviyor

Araştırma şirketi Areda Piar, Türk halkının dondurma tercihlerini araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 85,2’si dondurma tüketirken mutlu olduğunu belirtti. En çok sevilen dondurma yüzde 53,6 ile kakaolu dondurma oldu. Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Dondurma tüketmek size mutluluk veriyor mu?” sorusuna yüzde 85,2 evet, yüzde 11,9 kısmen, yüzde 2,9 hayır cevabını verdi.

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Haber Merkezi Diğer
​Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 53,6sı kakaolu dondurma seviyor
Areda Piar, Türk halkının dondurma tercihlerini araştırdı.

Yaz mevsiminde serinlemek için tüketilen dondurma, sonbahar ve kış mevsimlerinde de kızarmış dondurma olarak ya da irmik helvasının içinde, suflenin yanında karşımıza çıkıp içimizi ısıtmaya devam ediyor.

Dondurma külahta ve kakaolu tercih ediliyor

Dondurma sadece çocukları değil, yetişkinleri de mutlu eden iyi hissettiren bir besin kaynağı. En çok mutluluk veren gıdalara yönelik yapılan araştırmalarda dondurmanın başı çektiği görülüyor. Areda Piar tarafından yapılan araştırma sonucu da dondurmanın insanları mutlu ettiğini ortaya koydu. Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Dondurma tüketmek size mutluluk veriyor mu?” sorusuna yüzde 85,2 evet, yüzde 11,9 kısmen, yüzde 2,9 hayır cevabını verdi.

“Hangi tür dondurma tercih ediyorsunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 49’u külah yanıtını verirken, yüzde 32,3’ü kap tercihini yaptı. Yüzde 18,4’ü çubuk ve yüzde 0,3’ü diğer yanıtını verdi.

En çok tercih edilen 10 dondurma çeşidi;

Kakaolu (Yüzde 53,6)

Vanilyalı (Yüzde 51,4)

Parça Çikolatalı (Yüzde 45,7)

Antep Fıstıklı (Yüzde 45,4)

Limonlu (Yüzde 37,9)

Karamelli (Yüzde 33,7)

Bademli (Yüzde 31,3)

Çilekli (Yüzde 31)

Karışık Meyveli (Yüzde 28,4)

Vişneli (Yüzde 27,1)

Yüzde 27’nin altındaki listeye alınmamıştır.

Dondurmayı marketten satın alıyoruz

Araştırmada yer alan “Dondurma satın almayı tercih ettiğiniz yerler hangileridir?” sorusuna katılımcıların yüzde 72,1’i market cevabını verdi. Vazgeçilmez dondurmanın tercih edildiği diğer yerler ise sırasıyla; yüzde 29,5’i pastane, yüzde 28,3’ü meşhur dondurmacılar, yüzde 25’i bakkal, yüzde 23,1’i açık dondurmacılar, yüzde 14,6’sı AVM, yüzde 7,8’i cafe/restoran, yüzde 0,1 diğer.

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