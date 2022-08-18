Hayat Areda Survey araştırdı İnsanları en çok sevdikleriyle birlikte olmak mutlu ediyor
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Areda Survey araştırdı: İnsanları en çok sevdikleriyle birlikte olmak mutlu ediyor

Areda Survey’in bin 137 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Mutluluk” araştırması sonuçlarına göre en mutlu bölgenin Ege Bölgesi, en mutsuz bölgenin ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu görüldü. Katılımcıların hayatlarını göz önünde bulundurarak ne derece mutlu olduklarını 1 ile 10 üzerinden değerlendirmeleri istenilen araştırmada, Türk halkının mutluluk oranın 4,96 olduğu ortaya çıktı. Türk halkının mutluluk kaynağının incelendiği araştırmada, en çok "Sevdiklerimle olmak" cevabı verilirken, "Para" listenin sonunda yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Areda Survey araştırdı: İnsanları en çok sevdikleriyle birlikte olmak mutlu ediyor
Arşiv

Areda Survey’in bin 137 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Mutluluk” araştırması sonuçlarına göre en mutlu bölgenin Ege Bölgesi, en mutsuz bölgenin ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu görüldü. Katılımcıların hayatlarını göz önünde bulundurarak ne derece mutlu olduklarını 1 ile 10 üzerinden değerlendirmeleri istenilen araştırmada, Türk halkının mutluluk oranın 4,96 olduğu ortaya çıktı. Yüzde 22.2 ile bizi en çok sevdiklerimizle olmak mutlu ederken, yüzde 14.9 fiziksel sağlık, yüzde 14.1 ruhsal sağlık mutluluk kaynakları arasında ilk sıralarda.

EN MUTLU EGE BÖLGESİ

Mutluluk oranlarının bölgelere göre ele alındığı araştırmada, Ege Bölgesi yüzde 52,5 ile en mutlu bölge olurken onu sırasıyla yüzde 51,9 ile Marmara Bölgesi, yüzde 49,7 Karadeniz Bölgesi, yüzde 48,8 Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 47,8 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 47,1 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 45,8 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

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MUTLULUK KAYNAĞIMIZ SEVDİKLERİMİZ

Türk halkının mutluluk kaynağının incelendiği araştırmada “Sizi en çok ne mutlu eder?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:

“Yüzde 22,2 sevdiklerimle olmak,

“Yüzde 14,9 fiziksel sağlık,

“Yüzde 14,1 ruhsal sağlık,

“Yüzde 12,7 çocuklar ile ilişki,

“Yüzde 9,9 hayatın bir anlamı olduğunu hissetmek,

“Yüzde 7,7 hayalleri gerçekleştirmek,

“Yüzde 6,3 yaşam koşullarının yeterli olması,

“Yüzde 5,4 para,

“Yüzde 5,0 eş ile olan ilişki.

Gün Batımını İzlemek Mutluluk Veriyor

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Araştırmada katılımcılara “Aşağıdakilerden hangisi sizi diğerlerinden daha çok mutlu eder?” diye sorulduğunda;

“Yüzde 22,1 gün batımını izlemek,

“Yüzde 14,6 hediye ya da güzel bir mesaj almak,

“Yüzde 10,9 cepte para bulmak,

“Yüzde 9,8 yağmur kokusu,

“Yüzde 9,4 temiz çarşaf kokusu eşliğinde uyumak,

“Yüzde 8,2 en sevilen şarkıyı dinlemek,

“Yüzde 8,2 alışveriş yapmak,

“Yüzde 7,8 güzel bir film izlemek,

“Yüzde 7,3 güneşli bir güne uyanmak,

“Yüzde 1,7 sabah alarm çalmadan bir dakika önce uyanmak.”

METODOLOJİ

Areda Survey tarafından 9 -11 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen mutluluk araştırmasına bin 137 kişi katıldı. Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

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