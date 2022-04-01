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Hayat Areda Surveyden dikkat çeken araştırma Türk halkı boş vaktini nasıl geçiriyor?
AKTÜEL

Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Türk halkı boş vaktini nasıl geçiriyor?

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkına ‘Boş vakitlerinizi genelde nasıl geçiriyorsunuz?’ sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 34,4’ü boş zamanlarını en çok internette geçirdiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Areda Surveyden dikkat çeken araştırma: Türk halkı boş vaktini nasıl geçiriyor?
Türk halkı boş vaktini internette geçiriyor

Areda Survey yaptığı araştırmada Türk halkının boş zamanını nasıl değerlendirdiğini inceledi. Araştırmada katılımcılara beş seçenek sunularak, bunlardan hangisiyle en fazla uğraşıldığı tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de insanlar boş zamanlarını en fazla internet ortamında değerlendirdiği ortaya çıktı.

Boş vaktini internette değerlendirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,4 düzeyinde iken, interneti yüzde 23,3’lük bir oranla televizyon izleme eğilimi takip etti. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 12,4’ü boş vakitlerinde kitap okuduğunu belirtirken, yüzde 2,8’i ise spor yaptığını ifade etti.

Areda Survey'den dikkat çeken araştırma
Areda Survey'den dikkat çeken araştırma

Araştırmada, kadınların erkeklerden daha fazla oranda kitap okuduğu tespit edildi. İleri yaştakilerin en çok televizyon izlediği belirlenirken, gençlerin ise en çok internet kullandığı ve kitap okuduğu belirlendi.

Şirketin sosyometre araştırması Türkiye genelinde 2000 kişinin katıldığı 26 -28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. İlgili araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle yapıldı.

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