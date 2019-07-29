Arşiv araştırmaları için Osmanlı Türkçesi kursu

Osmanlı arşivi, aydınlatılmayı bekleyen bir milli hazine. İçinde barındırdığı belgelerle yaşamın, resmi, umumi ve sosyal gibi farklı alanlarına ışık tutuyor. Yaşamın her alanını kayıt altına alan bir imparatorluk aynı zamanda komşularıyla olan ilişkilerinin nasıl olduğunu da yazıya dökmüş. 250 milyon belgenin 100 milyonu Arap bölgesinin tarihi ile ilgili.

Türkiye ve günümüzde Arap halkının hakim olduğu coğrafyanın kadim geçmişini anlayabilmek ve toplumları farklı yönlerden araştırmak için Osmanlı arşivi zengin bir kaynak. Bu belgelerin büyük bölümü üzerinde çalışma yapılması için beklemekte.

Osmanlı arşivini araştırabilme imkanı

Osmanlı arşivinin aydınlatılmasının önemine inanan Harmoon Bilimsel Araştırma Merkezi, arşiv çalışmaları yapmak isteyenler için kaçırılmaz bir kurs düzenliyor. İstanbul'da kurulan bağımsız ve kazancı olmayan bir kuruluş olan merkez, katılımcılara Osmanlı arşivini okuma ve anlama kapasitelerini geliştirme ve arşiv üzerinde araştırma yapabilmelerini sağlayacak. 3 ay sürecek olan kurs boyunca katılımcılar toplam 150 saat ders alacak. Dersi verecek olan eğitmen ise Osmanlı arşivinin en iyi uzmanlarından biri.

Sosyal ve kültürel kalkınmalara önem veren merkez birçok araştırma projeleri yürütmekte beraber eğitim kursları da düzenlemekte. Suriye ve Arap davaları, Türkiye ve Suriye ilişkilerine yönelik faaliyetler göstermekte. Ayrıca Doha’da da bir merkezi bulunuyor.

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