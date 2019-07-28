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Hemen kitaplarınızı kontrol edin

Twitter’da dikkat çeken bir paylaşım uzun süre havalandırılmayan kitapların başına gelecek talihsizlikleri göz önüne serdi. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı fotoğraflarda kitabın üzerinde oluşan kilden yapılmış yuvalar görenleri şaşkına çevirdi. Yüzlerce yorum alan bu paylaşımın ardından, aynı durumla karşı karşıya kalmış kullanıcılar da fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun süre kütüphanede kalan kitaplarda oluşabilecek yaban arısı yuvaları.
Uzun süre kütüphanede kalan kitaplarda oluşabilecek yaban arısı yuvaları.

Twitter’da bir kullanıcı, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Uzun süre havalandırmadığı kitabının fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda kitabın üzerine kilden yapılmış yuvalar görenleri şaşkına çevirdi.

Yüzlerce yorum alan bu paylaşımın ardından, aynı durumla karşı karşıya kalmış kullanıcılar da fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım

Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Evimde kitapları havalandırmayı, temizlemeyi adet edinmem gerekiyormuş. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Gitti çok nadir bulunan Che Guevara biyografisi. Başınıza geldi mi böyle bir şey?"

Bir yaban arısının kitaplara yaptığı yuvalar.

Peki bu şekiller nasıl oluşuyor?

Bir yaban arısı türü olan siyah ve sarı renkli Sceliphron caementarium, çenesiyle ve ön ayaklarıyla topladığı çamuru boru şekline getirerek, pencere kenarlarına, kitaplara daha doğrusu kuru yerlere bırakıyor. Bu yuvanın içine ise bir yumurta yumurtluyor ve yumurtadan çıkan arının beslenebilmesi için bir örümcek bırakıyor. Ardından borunun iki ucunu da çamurla kapatıyor.

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