Askere gidemeyen engelli boyacı askerlerin ayakkabılarını ücretsiz boyuyor

Zonguldak'ta Terakki Mahallesi’nde kaldırım üzerinde 13 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 2 çocuk babası Erol Arat, 6 aylıkken çocuk felci geçirerek yürüme engelli hale geldi. Fiziksel engeli sebebiyle askere de gidemeyen Arat, sandığının üzerine astığı “Er ve erbaşların ayakkabıları ücretsiz boyanır” yazısıyla da büyük takdir topladı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından onur ödülüne layık görülen Arat, “13 yıldır burada amme hizmeti olarak ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Lakabım gazi çünkü er ve erbaşların ayakkabılarını ücretsiz olarak boyadığımdan dolayı Genelkurmay Başkanlığından onur ödülü aldım. Bu şekilde sağlığım el verdikçe devam edeceğim” dedi.

“İnsanların yardımıyla tezgahımı açıyorum”

Bir gününü anlatan Arat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da şöyle dedi:

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“Sabah en erken 6.30’da kalkıyorum 7.30’da buraya geliyorum. Çevredeki vatandaşların yardımıyla tezgahımı kuruyorum. Yoğun olduğu günde çalışmama devam ediyorum akşam 6 gibi gün kararmadan mesaimi bitiriyorum. Birleşmiş Milletler’in Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bugün de tüm engelli bireylerin engelliler gününü kutluyorum. Ben halime şükrediyorum. Ben kendimi engelli olarak görmüyorum. Bizden daha kötü durumda olan var. Allah yardımcıları olsun. Aslında ben etkilendiğimden dolayı değil de en sevdiğim meslekti, işimi severek yapıyorum. Askere gitmediğimden dolayı bu yazıyı yazmakla askerlere böyle bir hizmet sunmak istedim. Sağlık el verdikçe bu mesleğe devam edeceğim. Burada bir yer sıkıntı oldu belediye başkanı yer sözü verdi.”

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