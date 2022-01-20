​ATO'nun serebral palsili gençlere yönelik 'e-ticaret' ve 'e-ihracat' eğitimlerinin ilki tamamlandı

20 Ocak 2022- Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” kapsamında hayata geçirdiği ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören serebral palsili gençlerin de faydalandığı “E-Ticaret ve E-İhracat” eğitimlerinin ilk etabı tamamlandı. Üç ay süren eğitime katılarak internet üzerinden ticaret ve ihracat yapmanın bütün inceliklerini öğrenen serebral palsili gençler sertifikalarını ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın elinden aldı. Baran, “Serebral Palsili gençlerimizin e-ticareti öğrenerek çalışma hayatında başarı sağlaması yalnızca kendileri için değil ülke ekonomisi için de büyük bir avantajdır” dedi.

ATO’nun üyelerini dijitalleşen dünyaya uyumlaştırmak amacıyla başlattığı “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” kapsamında, SERÇEV ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle imzaladığı protokol çerçevesinde gerçekleştirdiği “E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi Projesi”nin ilk etabı tamamlandı. ATO İDEA koordinatörlüğünde düzenlenen eğitime katılan 60 serebral palsili gence, e-ticaret ve e-ihracat eğitim sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

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Törende konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak üyelerinin ve ticaretin gelişimi için eğitime verdikleri öneme dikkat çekti. Serebral Palsili gençlerin hayata katılmasını sağlayacak çalışmalara destek vermekten mutluluk duyduklarını kaydeden Baran, “Kıymetli bir projenin ilk etabını bitirdik. Bu proje neticesinde gençlerimiz aldıkları eğitim ile birlikte önce aile ekonomilerine ardından şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar” dedi. E-ticaret eğitiminin ardından gençlerin evlerinden bile ticaret yapabileceğini kaydeden Baran, “Serebral palsili gençlerimiz ticaret ve ihracatımızın artmasına, ekonomimizin gelişmesine katkı sağlayacaklar" ifadelerinde bulundu.

Pandemi ile birlikte e-ticaret ve e-ihracatın çok hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Baran, 2020 yılında e-ticaret hacminin 220 milyar lira olduğunu ifade etti. Baran konuşmasına, “Sadece Başkentimizde E-ticaret ile uğraşan 21 binden fazla firma var. Çok önemli bir pazardan bahsediyoruz. Gençlerimiz de aldıkları eğitimde öğrendikleri bilgiler neticesinde bu pazarda yerlerini alabilir” diye konuştu.

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Gençler "ben de buradayım diyebilecek"

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş da yaptığı konuşmada, ATO’ya serebral palsili gençlere sağladığı eğitim imkânı için teşekkür etti. Dijitalleşme sürecindeki gelişime değinen Karakaş, “Bizim çocuklarımız da aldıkları eğitim sayesinde tek tuşla dünyaya açılabilecek ve “Ben de varım, buradayım” diyebilecek” diye konuştu.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Öztürk de konuşmasında “Öğrencilerin önündeki engelleri kaldırmaya çalışarak bu projeye destek veren tüm paydaşları kutluyorum. Yapılacak daha çok iş var ama aldıkları bu eğitim öğrencilerimize çok büyük avantajlar sağlayacaktır” dedi.

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Dilek Saran ise konuşmasında, ATO ile yürütülen projenin serebral palsili gençlerin engellerini ortadan kaldırma konusunda kıymetli bir çalışma olduğunu söyledi.

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Konuşmaların ardından, eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. SERÇEV öğrencilerine yönelik e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri üç grup olarak devam edecek.