Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Aydında Askıda Et projesi Alan da veren de bilinmiyor
AKTÜEL

Aydınlı duyarlı esnaftan "Askıda Et" projesi

Aydın'da 'Askıda Et' projesi: Alan da veren de bilinmiyor

Aydın genelinde muhtaç vatandaşlara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen askıda ekmek, askıda elbise gibi projelerinden esinlenerek harekete geçen ve örnek bir davranışa imza atan Aydınlı esnaf, ihtiyacı olana yardımcı olmak için Askıda Et projesini başlatarak diğer esnafları da duyarlı olmaya davet etti.

Haber Merkezi İHA
Projede hem ihtiyaç sahiplerinin hem de bağış yapanların isimleri gizli tutuluyor.
Projede hem ihtiyaç sahiplerinin hem de bağış yapanların isimleri gizli tutuluyor.

Aydınlı esnaf, duyarlı bir projeye imza attı. Geçtiğimiz Temmuz ayı içinde “Askıda Et” projesini başlatan esnaf Levent Yelken, Mahalle muhtarlarıyla işbirliği yaparak yoksullara yardım ediyor. Örnek projenin şuan için 5 mahallede gerçekleştiğini ifade eden Yelken, “Projeyi şu anda Kurtuluş, Cumhuriyet, Güzelhisar, Cuma ve 7 Eylül olmak üzere 5 muhtarlığımızla gerçekleştiriyoruz. Ancak gün geçtikçe talep artıyor, İnşallah diğer esnaf kardeşlerimiz de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için projemizin gelişip genişlemesine yardımcı olurlar. Böyle bir adımda bizde elimizden geleni yapmaya çalışırız” dedi.

Muhtarlık mührü ile et alabilecekler

Örnek projenin istismar edilmemesi amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar, mahallelerindeki muhtarlıktan alacakları muhtarlık mühürlü belge ile etlerini alabilecekler. Muhtarlıktan gönderilen ihtiyaç sahibi kişilerin isim listelerinin gelmesinin ardından gerekli kişilere etlerin ulaştırıldığı ifade eden Yelken, projede hem ihtiyaç sahiplerinin hem de bağış yapan kişilerin isimlerinin gizli tutulması esas aldıklarını belirtti.

“İnsanlığımızı unutmamalıyız”

İnsanlara yardımcı olamaktan dolayı son derece memnun olduğu ifade eden Yelken; “Askıda ekmek zaten var ancak bireyin ihtiyacı olan süt, yumurta, sebze, meyve gibi gıda ürünlerinde henüz böyle bir uygulamaya geçilmiş değil. Esnaf kardeşlerimizi duyarlı olmaya davet ederken bu projeye başladıktan sonra ihtiyaç sahibi insanların ne kadar çok olduğunu ve durumu olanların, olmayanlara yardımcı olmasıyla insanlığımızı unutmayacağımızı anladım. Diğer esnaf kardeşlerimin de bunu anlayabilmelerini temenni ediyorum” dedi.

Ağrı Dağı'nda karaya çıkan su maymunu görüntülendi
GÜNDEM
Ağrı Dağı'nda karaya çıkan su maymunu görüntülendi

Yağmur suyu maskeyi etkilemez
HAYAT
Yağmur suyu maskeyi etkilemez
Abone Ol Google News
Ekonomi politikalarımızdevam edecek

Ekonomi politikalarımız
devam edecek

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıklama yaptı.
Her anmasaya oturabilir

Her an
masaya oturabilir

​Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor.
İstifa kararında gözler Beştepede

"Fiyat istikrarı için araçlar kararlılıkla kullanılacak".

​İzmir depremi sonrası ev sahipleri dikkat.
Gökyüzüne<br>bir iz bıraktık!

Gökyüzüne
bir iz bıraktık!

​ASELSAN 118 milyon avroluk sözleşmeyi böyle duyurdu.

Esnek mesai başladı

Esnek mesai başladı

​Sabahın erken saatinde yollara koyuldular.
Dehşeti anlattı

Dehşeti anlattı

​Kardeşiyle birlikte enkazdan üç saat arayla kurtarıldı.
Cephede<br>kontrol sağlandı

Cephede
kontrol sağlandı

​Azerbaycan ordusu hızla zafere ilerliyor.
Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir
Dünya

Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı operasyonlar ile cephe hattında hızla ilerlerken topraklarını da bir bir geri alıyor. Son olarak Şuşa da Ermenistan'ın işgalinden temizlenerek yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. 1800 metre rakımda yer alan ve zapt edilemez kale olarak da adlandırılan Şuşa'nın işgalden temizlenmesi ile büyük zafere de yaklaşıldı. Stratejik olarak kritik noktada yer alan şehrin geri alınmasının ardından Ermenistan'ın her an masaya oturabileceği ifade ediliyor.
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Dünya

Melania Trump boşanmak için gün sayıyor

İngiliz medyasının iddialarına göre Donald Trump'ın eşi Melania Trump boşanmak için gün sayıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.

Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı
Gündem

Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı

Kocasının harcadıkları parasını yerine koymak için kadın kılığına giren sevgilisiyle akrabalarını gasp eden kadının oyunu cezaevinde bitti. Zorla eve girmek istedikleri kadının yardım çığlıklarını bastırmak için ‘gulu gulu’ diyerek ses çıkartıp elini, ağzını, bağlayarak 28 bin liralık altınını gasp edip kaçan zanlılar suçlarını itiraf etti. Gasp edilen kadın ‘Beni gulu gulu diyerek elimi ağzımı bağlayıp boğazıma bıçak dayayıp gasp ettiler" diyerek çok korktuğunu anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.