Aydınlı duyarlı esnaftan "Askıda Et" projesi Aydın'da 'Askıda Et' projesi: Alan da veren de bilinmiyor Aydın genelinde muhtaç vatandaşlara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen askıda ekmek, askıda elbise gibi projelerinden esinlenerek harekete geçen ve örnek bir davranışa imza atan Aydınlı esnaf, ihtiyacı olana yardımcı olmak için Askıda Et projesini başlatarak diğer esnafları da duyarlı olmaya davet etti.

Haber Merkezi 09 Kasım 2020, 10:10 Son Güncelleme: 09 Kasım 2020, 10:17 İHA