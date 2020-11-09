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Yağmur suyu maskeyi etkilemez

Yağmur suyu maskeyi etkilemez

Kulak, burun, boğaz uzmanı Doç. Dr. Hasan Hasan Demirhan, yağmurlu havada maske kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Demirhan, maskenin hastalıktan korumasının yanısıra şiddetini de azalttığına dikkati çekerek, “Yapılan testlerin artması tanı alan hastaların artmasına neden oldu. Ancak bununla beraber hafif ya da belirti vermeden hastalık geçiren hastaların sayısında da artış görüldü. Bu durum maske kullanımının artmasına bağlanmaktadır" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maskelerin kullanımına azami dikkat gösterilmelidir.
Maskelerin kullanımına azami dikkat gösterilmelidir.

Kulak, burun, boğaz uzmanı Doç. Dr. Hasan Hasan Demirhan, yağmurlu havada maske kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cerrahi maskelerin dış katmanının suya dayanıklı olduğuna değinen Demirhan, “Cerrahi maskelerde üç ila dört kat dokunmamış kumaş, dokuma olmayan polipropilen ve polyester ile filtre ortamı oluşturulur. Dış katman suya dayanıklıdır, iç katman ise dışarı atılan damlacıkları ve nemi emmek ve rahatlık sağlamak için hidrofiliktir. Orta katman/katmanlar, elektrostatik kuvvetle aerosolleri ve (negatif yüklü) partikülleri çekmek için genellikle pozitif yüklüdür. Dış katmanının sıvıya dirençli özellikleri, bulaşıcı mikroorganizmalar içeren sıvı damlacıklarının penetrasyonundan korur. Suya dayanıklı dış katman sıvı damlacıklarını emmez ve böylece iç katmanı kontamine olmaktan korur. Önümüzdeki süreçte mevsimin değişmesi yağmurlu yada karlı havalarda maskenin filtrasyon özelliği üzerinde olumsuz etki bırakmayacaktır. Maskelerin kullanımına azami dikkat gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

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HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ DE AZALTIYOR

  • Doç. Dr. Demirhan, maskenin hastalıktan korumasının yanısıra şiddetini de azalttığına dikkati çekerek, “Yapılan testlerin artması tanı alan hastaların artmasına neden oldu. Ancak bununla beraber hafif ya da belirti vermeden hastalık geçiren hastaların sayısında da artış görüldü. Bu durum maske kullanımının artmasına bağlanmaktadır. Maske kullanımı sadece bizi diğer hastaların damlacıklarından korumuyor aynı zamanda daha az virüs ile temas etmemizi sağlıyor. Ağır hastalığın yüksek virüs yükü ile olduğu ileri sürülmektedir. Virüs yükü ile ilişkili hastalık seyri yeni bir fikir değil. Gripte de benzer şekilde influenza A virüs dozu arttıkça hastalık ciddiyetinin arttığı bildirilmiştir. Bu süreçte maskenin virüs yükünü azalttığına dair örnekler görüldü” açıklamasında bulundu.

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