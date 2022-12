Ayşe Şasa Külliyatı Ketebe’de: 34 defter 5 bin not kağıdı Senarist ve yazar Ayşe Şasa’nın külliyatı Ketebe Yayınları’nda. ‘Bir Ruh Macerası’ ve ‘Yeşilçam Günlüğü’ ile başlayan külliyat, Şasa’nın muhtelif defterlere karaladığı günlük, hikâye, roman ve senaryo taslağı gibi şimdiye kadar hiç basılmamış metinlerle devam edecek. Kitapları ve Defterler’i yayıma hazırlayan Abdurrahman Badeci, terekede 5 bin sayfanın üzerinde not kâğıdı ve pek çok not defteri bulunduğunu söyledi.

