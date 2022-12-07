Ayşe Şasa Külliyatı Ketebe’de: 34 defter 5 bin not kağıdı

Ketebe Yayınları Ayşe Şasa Külliyatı’nın ilk kitaplarını yayımlamaya başladı. Bir Ruh Macerası ve Yeşilçam Günlüğü ile başlayan külliyat, günlüklerinden oluşan ilk Defter’le devam edecek.

Aralık ayında Bir Ruh Macerası ve Yeşilçam Günlüğü’nü kitapseverlerle buluşturan Ketebe, daha sonra Şebek Romanı, Delilik Ülkesinden Notlar ve Defterler’inden oluşacak bir diziyi sırasıyla yayınlayacak. Böylece senarist ve yazar Ayşe Şasa’nın muhtelif defterlere karaladığı günlük, hikâye, roman ve senaryo taslağı gibi şimdiye kadar hiç basılmamış pek çok metni de okuyucuyla buluşacak.

DEFTERLER’DE TANIDIK İSİMLER

Kitapları ve Defterler’i yayıma hazırlayan Abdurrahman Badeci, Şasa’nın terekesinde toplamda 34 Defter, 5 bin sayfanın üzerinde evrak/not kâğıdı ve pek çok not defteri bulunduğunu söyledi. Defterler I’deki günlüklerinde Mustafa Kutlu’dan Berat Demirci’ye, Semih Kaplanoğlu’ndan Mahmut Erol Kılıç’a, Celal Fedai’den Enver Gülşen’e, Şerif Mardin’den, Kemal Tahir’e birçok tanıdık isme rastlamak mümkün. Badeci, terekeyi öncelikle kabaca tasnif ettikten sonra, ilk olarak defterlerin okunması ile işe başladıklarını, bunun evraklara, kitaplara ve diğer defterlere yaptığı referansları ve atıfları görmek açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

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ONLARCA MEKTUP VAR

“Ayşe hanımın terekesine ilk baktığımızda müstakil kitap olarak çalıştığı -günlükleri hariç- bir şey olmasa da, hayattayken okuma, yazma ve düşünme çabasını görebileceğimiz pek çok küçüklü büyüklü metin tutmuş. Düzenli bir tasnifle külliyata dönüşmeye çok müsaitti, nitekim öyle de oldu. Tamamı dolu olmayan bu defterlerin bazısı birebir sohbet ettiği kişilerle ilgili aldığı notlar, bazısı roman taslağı, kitap notları, günlüklerden oluşuyor. Tüm bunların yanında Orhan Pamuk, Yusuf Kaplan, Suna Kıraç, Robert Frager gibi pek çok kişiye gönderdiği onlarca mektup var. Üstelik hepsinin iki türlü kaydı var, hem onlardan gelen hem de Ayşe hanımın onlara gönderdikleri. Sait Faik’ten, Mevlana’ya kadar çalıştığı pek çok senaryo taslağının yanı sıra, sinema ve filmler üzerine aldığı notlar, lise yıllarında tuttuğu günlükler de mevcut. Tüm bu taslak metinleri, Defterler üst başlığıyla birkaç cilt şeklinde yayımlayacağız.”

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Abdurrahman Badeci

SEKİNETİN GİZEMİ GÜNLÜKLERDE

Kaba bir tasnifle 6-7 ciltten oluşacak defterler, Şasa’nın lise yıllarından, 2012 senesine kadar yazıya aktardığı pek çok şeyden müteşekkil bir derleme olacak. Defterlerini okumanın ilk başta güç olduğunu, ilk defterlerde Şasa’nın yazım dilini iyice kavramak ve kelimeleri, harfleri nasıl bağladığını, daha çok hangi kelime ve kavramları kullandığını öğrenmek için bir usul ve üslup haritası çıkardığını söyleyen Badeci, Ayşe Şasa’nın kavram dünyasına, dolayısıyla tasavvufi literatüre hâkim bir iki arkadaşından da yardım aldığını söyledi. Defterler’i hala okumaya devam ettiğini sözlerine ekleyen Badeci, “Özellikle günlükleri okuyucunca Ayşe hanımın ilk gençlik yıllarından 40’lı yaşlarına kadar telaşla sürdürdüğü arayışın, nasıl bir sekinete ve huzura erdiğini görmek mümkün. Bir Ruh Macerası’nın sonunda sekineti bulan bir kadın vardı. O sekineti nasıl sürdürdüğü ise günlüklerinde saklı!” diyerek anlatıyor bunu.

Anma toplantısı

Leyla İpekçi, Adem Taşkıran, Celal Fedai ve Gökdemir İhsan’ın konuşmacı olarak katılacağı; Ayşe Şasa’yı yâd etmek, külliyatının yeniden ve genişletilerek yayımlanma süreci hakkında bilgi vermek için, bu akşam Dede Efendi Evi’nde saat 18.00’de Ayşe Şasa Anma Toplantısı yapılacaktır.