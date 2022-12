Kitap kokusu şehre yayılıyor: Yayınevleri 2023’e hazır

Bu yıl 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndan yola çıkarak fuara katılan ve katılmayan yayınevlerine okurları için hangi kitapları hazırladıklarını sorduk. Altın Kitaplar, İnsan Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Timaş Yayın Grubu, Destek Yayınları, HayyKitap, Epsilon Yayınları, Remzi Yayınları, Zeytinburnu Kültür Yayınları, Vakıfbank Kültür Yayınları, Kültür Üniversitesi Yayınları, Can Yayınları, AlbarakaTürk Yayınları, İz Yayınları, TUDEM, Damla Yayınları, İnkılap Yayınları ve Kronik Kitap fuara katılan yayınevleri olarak sorularımızı cevapladı. Ketebe Kitap, Hece Yayınları, İnkılâb Yayınları, Büyüyenay Yayınları, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Fatih Belediyesi Yayınları ise fuara katılmasalar da okurları için hazırladıkları yeni kitaplarını paylaştılar.

ALTIN KİTAPLAR

GÜLTEN DAYIOĞLU ÇOCUKLARLA

“İstanbul Tüyap Kitap Fuarı, uzun bir aradan sonra okur-yazar buluşmasının gerçekleşeceği ilk fuar olacağı ve bir özlem giderileceği için daha çok Türk yazarlara yer verdik. Gerek çocuk ve gençlik, gerekse yetişkin kitapları kategorisinde birbirinden kıymetli yazarlarımızın yepyeni kitaplarını okurlarla buluşturacağız. Dolu dolu bir imza programı hazırladık. Pandeminin ilk zamanlarında Altın Kitaplar Akademi isimli eğitim platformumuzu kurduk ve İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’nda markamızın çatısı altında eserleri yayımlanan Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen, Doç. Dr. Yavuz Samur, Dr. Nilay Yılmaz ve Öğrenme Meraklıları ekibiyle imza günleri ve söyleşiler gerçekleştireceğiz. Yetişkin kitapları kategorisinde Seymen Bozaslan, Tolga Gümüşay, Alper Karaağaç, Yonca Eldener ve Pınar Gogulan’ın imza günleri olacak. Çocuk edebiyatında güçlü bir yayınevi olarak bu alanda eserler veren pek çok yazarımıza İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’nda ev sahipliği yapacağız. 9 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cumartesi günleri duayen yazarımız Gülten Dayıoğlu’nun imza günleri gerçekleşecek. Esra Yazdıç Demir, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı ödüllü kitabıyla, Altın Kitaplar standında olacak. Kıymetli yazarımız Miyase Sertbarut, merakla beklenen yeni kitabıyla imza standımıza okurlarıyla buluşacak.”

İNSAN YAYINLARI

İBRAHİM KALIN VE YUSUF KAPLAN OKURLARLA BULUŞUYOR

“Geçtiğimiz yıl iki yayınevini daha İnsan Yayınları grubuna dâhil ettik. Biri geniş bir okuyucu kitlesine seslenen Mecra Kitap diğeri de tasavvuf gibi hususi bir yayın alanına yönelen Hikemiyat Yayınları. Ayrıca Visal Yayınları’nın kitaplarını da bundan sonra İnsan Yayınları etiketiyle göreceğiz. İnsan Yayınları ailesinin büyümesi bu sene en çok sevindiğimiz hususlardan biri oldu. Mecra Kitap’ta Gökkubbenin Altında (İbrahim Kalın), Âşık Olan Neylesin (Serdar Tuncer), Yol Haritası (Yusuf Kaplan) en çok satanlarımız arasında. İnsan Yayınları markasıyla en çok satan aynı zamanda bu senenin favorilerinden olan yayınımız Peygamberliğin İspatı. Altay Cem Meriç’in birkaç yıldır üzerinde çalıştığı kitabı takipçilerinin ve özellikle de din eğitimiyle ilgilenenlerin teveccühünü kazandı.

Derrida’nın yaşam ile ölüm arasındaki geleneksel karşıtlığı çokdisiplinli okumalarla yapısöküme uğratarak ele aldığı kitabı, Yaşam Ölüm’ü yayınladık. Ayrıca dijital ekranların çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkilerini bilimsel bir üslupla açıklayan ve Fransa’da 115 bin tirajı gören Dijital Ahmak Fabrikası’nın Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz. 2023’te İbn Arabî Kitaplığımız genişleyecek inşallah, İbn Arabî Fıkhı diye isimlendirebileceğimiz özenle hazırlanmış bir projemiz var. Ayrıca Rahmetün miner Rahman’ın 5 cildiyle birlikte İbn Arabî Tefsiri projemiz tamamlamış olacak. En çok ilgi gören yayınlarımızdan birinin İmam Gazali Tefsiri olacağını düşünüyorum. Bunun haricinde William Chittick’in başyapıtlarından birisi olan İlahi Tecelliler kitabı sıradaki yayınlarımız arasında yer alıyor. Temel tezi ‘Kolonyalite olmadan modernite olamaz ve modernliği üreten kolonyalizmdir’ gibi sahici bir cümle olan Walter Mignolo’nun Yerel Tarihler, Küresel Tasarımlar adlı kitabı ile Adem İnce’nin Beklemeye Övgü’sünün öne çıkan yayınlarımız arasında olacağını düşünüyoruz.”

İZ YAYINCILIK

RASİM ÖZDENÖREN’İN KİTAPLARI

“Aslında iki yıllık arada okuyucularımızla bağımız kopmadı ve kitap çıkarmayı, onlarla başka fuarlarda buluşmayı sürdürdük. Yine de Tüyap Kitap Fuarı’nın ambiyansı farklı olabiliyor. Rasim Özdenören’in son iki öykü kitabını çıkarmıştık. Tüyap fuarıyla birlikte de deneme kitabı ‘Ariyet Fikirle Düşünmek’ çıkıyor. Rahmetli Rasim abinin son yıllarında büyük emekle tek tek gözden geçirdiği tüm kitaplarını da gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskı olarak eksiksiz sunuyoruz. Tüyap Kitap Fuarı’nda tüm eserlerini bulabileceksiniz. Erdem Bayazıt’ın daha önce kitaplaşmamış yazılarını yayımlıyoruz. Yeni çıkan eserlerden Müslüman Yürekler Bilirim kitabını bulabilirsiniz. Recep Alpyağıl’ın Estetiğin Türkçesi ve Ömer Faruk Dönmez’in ilk şiir kitabı Rünya yeni çıkanlar listemizde yerini alacak. Bunun dışında psikoloji alanında önemli yabancı isimlerin de eserleri seri olarak devam ediyor. Ian Parker ve Sabah Siddiqui’ın çalışması İslami Psikanaliz ve Psikanalitik İslam kitabı öne çıkanlar arasında. Anthony Grafton’ın Sahtekarlar ve Eleştirmenler kitabını öneririm. Gençler neden dinden uzaklaşıyor? sorusunu soran ‘Beni Kaybettin’ ve bir süredir baskısı olmayan Seyyid Hüseyin Nasr’ın ‘Bilgi ve Kutsal’ kitabının yeni baskısı ile okuyucularımızın karşısına çıkmayı planlıyoruz.

CAN YAYINLARI

AHMET BÜKE’NİN ÖDÜLLÜ ROMANI

“Bu sene fuarda öne çıkarmak istediklerimiz arasında İstanbul Kitap Fuar’ını deneyimleyememiş kitaplarımız var: Ahmet Büke’nin 2022 Vedat Türkali Roman Ödülü’ne layık görülen ilk romanı Deli İbram Divanı, 2022 Mayıs’ında okurla buluşan Latife Tekin’in son romanı Zamansız ve Mine Söğüt’ün 2022 Nisan’ında yayımlanan son romanı Başkalarının Tanrısı gibi. 2023 programımız henüz şekillenmediği için bu soruya kesin cevap veremiyoruz ama en azından Emrah Sefa Gürkan’ı Mundi Kitap’ta göreceğimizi söyleyebiliriz.”

REMZİ KİTABEVİ

YAZMAK ÜZERİNE DENEMELER

“Remzi Kitabevi olarak yılın en çok satan kitapları arasında Mahfi Eğilmez’in İnferis ve Sahte Sultan adlı gerilim romanları ile ekonomi konulu incelemeleri üst sıralarda yer alıyor. Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlara sunmayı planladığımız eserler ise şöyle: Çiğdem Ülker’den Yazmak… Zamanı Aşmak… Edebiyat ve yazarlık üstüne 300 sayfalık kapsamlı bir yorum kitabı. Yıllar süren Avrupa Birliği maceramızı ise emekli diplomat Selim Yenel ele alıyor. Avrupa Birliği’nin Türkiye Sınavı adlı kitap, sürecin neden uzadığını, karşılıklı yanlış adımları sorguluyor ve öneriler getiriyor.Remzi Kitabevi’nin yeni başlattığı Yol Arkadaşım dizisinin ilk kitabı fuarda yenilenmiş olarak okur karşısına çıkıyor: Dört Mevsimlik Akıl Defterim. Jack London’ın klasik eseri olan Vahşetin Çağrısı’nın yanı sıra çocuk edebiyatı alanında ünlü klasikler, yeni romanlarla devam ediyor: Jules Verne’den 80 Günde Dünya Turu ve Alexander Dumas’dan Üç Silahşörler.

TİMAŞ YAYIN GRUBU

NURULLAH GENÇ’TEN YENİ ROMAN

“2022 Booker adaylarından Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası, Joseph Campbell’dan Rollo May’e C.G. Jung üzerine yazılmış en kapsamlı makalelerden oluşan Gölgeyle Buluşma, 2021’in en iyi fantastik kurgularından Çin’in Tuhaf Canavarları, 12 saat üzerinden medeniyet okuması yapan Akrep ve Yelkovanın İzinde, Nurullah Genç’in yıllardır beklenen romanı Yollar Dönüşe Gider, İçimdeki Müzik’in devam romanı İçimdeki Melodi ve Thomas Taylor’ın beklenen romanı Festergrimm Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarımızla buluşturacağımız öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Alex Shulman ve Kim Young-ha’dan yeni romanlar ve Dino Buzzati’den öyküleri dünya edebiyatı dizisinde yeri alacak birçok yeni yazarla birlikte. Nouman Ali Khan, Yasin Pişgin, Yasmina Mogahed 2023 yılı için inanç kitaplığında öne çıkan isimler arasında.”

YAPI KREDİ YAYINLARI

ORHAN PAMUK’TAN SELAM VAR

“Geçtiğimiz aylarda çıkardığımız Orhan Pamuk’un on dört yıldır notlar alıp, çizimler yaptığı defterlerinden bir seçki olan Uzak Dağlar ve Hatıralar ve Ahmet Ümit’in beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol macerasını anlattığı Bir Aşk Masalı kitapları... Ömür İklim Demir’in Kasım ayında yayımladığımız öykü kitabı Mutedil Dalgalı, Jean - Louis Fournier’nin Bekleyecek Vaktim Kalmadı Artık, Dag Solstad’ın On Birinci Roman, On Sekizinci Kitap, Javier Marias’ın Vahşiler ve Duygusallar’ı var… Modern Klasikler serimizi de yeni eserlerle genişletmeye devam ediyoruz. Cesare Pavese’nin Yalnız Kadınlar Arasında ve Sibilla Aleramo’nun Bir Kadın romanları bu seriye yeni katılan kitaplardan…Bunlar haricinde Ezra Pound’un Kantolar’ı ve George Eliot’un MiddleMarch’ı da fuarda okuyucuyla buluşturacağımız eserlerden bazıları. Füruzan’ın Akim Sevgilim, Faruk Duman’ın Kargasabunu, Dag Solstad’ın Roman 17, Ayla Algan’ın Yaratıcı İnsan, Yaratıcı Drama, İpek Çalışlar’ın Sabiha Sultan, Selçuk Demirel’in Ağaçname, Andre Gide’nin Günlükler 2, Lâle Müldür’ün Roma Nova’da Gece Güneşi, Oliver Sacks’ın Her Şey Yerli Yerinde, Elvan Uysal’ın Rakı Şişesinde İtalyan Olsam, Eugene Ionesco’nun Gergedan ve Nihan Eren’in Nefeshane kitaplarını sayabiliriz. Ayrıca Erlend Loe’nun Türkçe adı henüz belli olmayan Vareopptelling ve Ian McEwan’ın Lessons kitaplarını basacağız. Bunlar haricinde Ingeborg Bachmann, Haldun Taner, Jean Louis Fournier ve Marcel Proust da 2023’te kitaplarını yayınlayacağımız diğer önemli yazarlardan bazıları. Önümüzdeki yıl yine çok önemli yerli ve yabancı yazarların kitapları yayınlanacak. Stephen King’den Peri Masalları, Bonnie Garmus’dan Kimya Dersleri, Tom Hillenbrand’dan Monte Kripto’yu çıkacak eserlerimize örnek verebiliriz.”

HAYYKİTAP

CANAN KARATAY’LA SAĞLIKLI GÜNLER

l “Yazar Hatice Kübra Tongar, başrollerinde kadın karakterlerin olduğu Çeyiz kitabında ilham veren öyküler kaleme alıyor. Prof. Dr. Canan Karatay’ın, Karatay Sözü ise bu yıl da fuarın en sağlıklı kitabı olmaya aday. Doç. Dr. Cüneyt Konuralp, Bağışıklığın Arka Bahçesi ve Uzman Dr. Murat Balanlı’nın, Bütüncül Arınma kitabı Hayykitap 2023 yılında yayımlayacağımız kitaplar arasında.”

EPSİLON YAYIN GRUBU

DÜNYAYI KASIP KAVURAN KİTAPLAR

“Epsilon Yayın Grubu olarak çok heyecanlıyız! Tüyap Kitap Fuarı’nda Epsilon’un öne çıkacak kitapları; A.F. Steadman’ın genç yetişkin romanı Skandar ve Unicorn Hırsızı, Colleen Hoover’ın heyecanla beklenen romanı İtiraf, George R. R. Martin’in diziye uyarlanan fantastik romanı Ateş ve Kan ve Nita Prose’un dünyayı kasıp kavuran cinayet romanı Hizmetçi olacak. Bir diğer dikkat çekici başlıksa yeni manga markamız Senpai’nin Radiant kitabı. Kafka Kitap; Ece Erdoğuş Levi’nin toplumsal normlara maruz bırakılıp yok edilen kadınların öykülerini anlattığı Şehrazat’la birlikte Sadık Usta’nın felsefeden tarihe geniş bir hedef kitleye hitap eden külliyatındaki kitapları ile okurlarını karşılayacak. Uçan Fil; yepyeni kahramanları ve eğlenceli imza günleri ile Tüyap’ta olacak! Yeni yılda okurlarımızla; bir edebiyat klasiği olan Amerikan Toprağı’nı, merakla beklenen The Kiss Quotient: TikTok Made Me Buy It! ve It Starts with Us’ı, kitapseverlerden büyük ilgi gören Kahve Soğumadan Önce’nin devam kitabı Tales from the Cafe’yi ve çok sevilen Büyük Panda Küçük Ejderha’nın devam kitabı The Journey: Big Panda and Tiny Dragon’u buluşturacağız.”

ALBARAKATÜRK YAYINLARI

KİTAPLARI YAKMAK İLGİ ÇEKECEKTİR

“Tüyap’a hazırlanırken bizi en çok heyecanlandıran eser, merhum Beatrix Caner’in ilk kez Türkçeye çevrilen Tanpınar’ın Başyapıtı adlı kitabı oldu. Fuarda bu kitabın yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. Tanpınar’ın Huzur romanının geniş çaplı bir incelemesinden oluşan bu kitabı, edebiyat dizimize kazandırdığımız ve Türk okuruyla buluşturduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Daha önce sanat serimizle gündeme geldiğimiz kitaplarımız var, malum. Bu yıl da çok önemli sanat kitaplarımız baskı aşamasında: Süheyl Ünver’in Defter-i Meşahir’inin, aynı şekilde, Baha Tanman hocanın sunuşuyla İstanbul Art Nouveau’sunun ve Kudüs kitaplarımızın fuarda raflarda yer alması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Art Nouveau uslubuyla işlenmiş, meydana getirilmiş mezar taşlarının, çinilerin, türbelerin ve dahi tezhiplerin bulunduğunu görmek, inanıyoruz ki tüm sanatseverleri heyecanlandıracak.

Bunların yanı sıra iki ayrıntılı biyografi çalışmamız var. Biri, bir duygu olarak yalnızlığın biyografisi, diğeri ise tarih boyunca yanan/yakılan kitapların/kütüphanelerin, daha doğrusu kümülatif bilgi birikiminin ve bu birikime yönelik saldırı girişimlerinin biyografisi. Kitapları Yakmak ve Yalnızlığın Biyografisi adlarıyla yayımladığımız kitaplarımız, bu fuarın ilgi çeken kitapları arasında olacak, eminiz. Gelecek yıl için hazırlıkları süren çok sayıda kitabımız var. Bunların büyük bir kısmı yine çevirilerden oluşacak, ne yazı ki. Müjdesini verebileceğimiz yazarlar arasında May Sarton, Emile Zola, Max Weber gibi, alanlarının önemli isimleri bulunuyor. Genelde sosyolog yönüyle tanıdığımız Weber’in kişisel hayatına, aile ilişkilerine ve seyahat notlarına şahit olduğumuz yazışmalarının büyük ilgi göreceğinizi düşünüyoruz. İslam tarihi ve İslam sanat tarihi kitaplarımıza da yenileri eklenecek. Oleg Grabar’ın devam kitapları ve İslam mimarisi ve düşüncesi hakkında çok nitelikli metinler son aşamada. Tüm bunlara René Magritte’in yazıları, Edward Munch’un günlükleri, George Simmel’in çok önemli denemeleri ve Süheyl Ünver’in İstanbul yazıları da eklenecek. Türkçe kitaplarımızda ise Fatih’in Entelektüel Dünyası’nın büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz. Fatih Sultan Mehmet’in entelektüel yönünün ayrıntılı bir incelemesini içeren bu kitapta Fatih’e dair ilgi çekici ayrıntılar yer alıyor. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Haşim Şahin’in Yunus Emre’nin hocalarını/şeyhlerini ele aldığı incelemesi de 2023’te yayımlayacağımız kitaplar arasında yer alacak.”

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

SEMPOZYUMLAR KİTAP OLDU

“2004 yılından itibaren kamu yayıncılığı alanında hizmet veren bir kurum olan Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, kuruluşundan bugüne geçen süre de 77 yayını okuyucuların hizmetine sundu. Bu yıl Tüyap Kitap Fuarı’nda sempozyum kitapları olarak hazırlanan Bir Ses Orhanı Ahmet Hamdi Tanpınar Kitabı, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa, Bir Aydın Üç Dönem Kemal Tahir Kitabı ve Hatırlayıp Yeniden Bulmak Tarık Buğra Kitabı ile öne çıkmayı planlıyor. Ayrıca Türk Düşüncesinin Dinamikleri Kurtuluş Kayalı, Doğu Batı Medeniyetleri Teoman Durali, gibi şahış kitapları ve Z Kültür Sanat Dergileri’nin de fuarda ilgi görmesi bekleniyor.”

DESTEK YAYINLARI

GENÇ YAZARLAR ARIYORUZ

“Yakın zamanda Destek Yayınları’ndan çıkan, yurtdışında da çok ses getiren popüler kültür ve kadın-beden algısına bir top modelden eleştiri olan Emily Ratajkowski’nin Bedenim kitabının özel olarak ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Dönem romanlarının usta yazarı Osman Balcıgil’in kitaplarının tamamı da standda yerini alacak. Batı dünyasına Sufizm’i tanıtan isim İdris Şah’ın tüm kitapları Beyaz Baykuş’tan yayımlandı, okurlar kitapların tamamına fuarda ulaşabilir. İnsan Nasıl Hayatta Kaldı?-Andrew Doig, Ebeveynlerimize Neden Borçlu Değiliz?-Barbara Bleisch, Olağanüstü Ergen Beyni, Kadın Kahramanın Yolculuğu, Arılarla Dans, Roma İmparatoru Gibi Düşünmek gibi pek çok popüler bilim, ekoloji ve felsefe kitapları da Beyaz Baykuş markasıyla fuarda yer alacak ve bu kitapların tümü zaten okurların ilgisini çokça çekiyor. KaraKarga Yayınları’nın dünyaca ünlü ödüllü çizgi romanları da standda yerini alacak. Eşsiz renkleri ve çizimleriyle Anais Nin, İtalya’nın çizgi roman dünyasına hediyesi Gipi’nin Sahte Alkışlarla Olağanüstü Anlar adlı son yayımlanan kitabı ve tüm çizgi romanları KaraKarga Tüyap’ta olacak. İlişki koçu Adil Yıldırım’ın kitapları da yine okurların Destek Yayınları standında bulabileceği pek çok kitaptan bazıları... Destek Medya Grubu bünyesindeki yeni yayınevimiz ATHİCA’nın da müjdesini vermek isteriz. ATHİCA ile Türkiye’de sınırlı olan Young-Adult (Genç-Yetişkin) kategorisine tüm dünyadan yazarlar kazandıracağız. Bu sayede gençlerin de yetişkinlerin de ilgilerini çekecek kitapları okurlarımıza sunacağız.”

VAKIFBANK KÜLTÜR YAYINLARI

MÜZİK DEFTERİ’NİN İLK SAYISI FUARDA

“Bu sene VBKY altı yeni kitabı ve yılda iki defa yayımlayacağı Müzik Defteri isimli dergisinin ilk sayısı ile fuarda öne çıkacak. VBKY’nin Tüyap’ta ilk defa okurların beğenisine sunacağı eserler arasında Ö. Kürşad Karacagil’in Ahmet Rüstem Bey–Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sıra Dışı Bir Diplomat, Pyotr Demyanoviç Uspenski’nin İvan Osokin’in Tuhaf Hayatı, Yalçın Kayalı editörlüğünde Erken Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü, Wouter J. Hanegraaff’tan Batınilik ve Akademi Batı Kültürünün Reddedilmiş Bilgisi ve Gazzâli’nin Esmâ-i Hüsnâ Şerhi kitapları yer alacak. Ayrıca Sümeyye Sel Odabaş’ın yazdığı, Sibel Büyük’ün resimlediği ‘İyi Olmak’ Zuluflu Fındık kitabı da minik okurların beğenisine sunulacak. VBKY’nin okurları tarafından ilgiyle karşılanan pek çok eser de fuarda yer bulacak. Bunların arasında Anadolu’da yetişmiş en büyük Türk şairi ve mutasavvıflarından olan Yûnus Emre’yi ve yaşadığı dönemi aktaran Orhan Kemâl Tavukçu imzalı Yûnus Emre ve Dîvânı, Avrupa tarihini mercek altına alan Erken Modern Avrupa Tarihi, Esaslar ve objektifini kuşlara çeviren sanatçı Alper Tüydeş’in Türkiye’nin Göçmen Kuşları gibi eserler de öne çıkıyor. Yeni yıl planlarımız arasında ‘Romanın Eşiğinde Serisi’ var. 10 kitaptan oluşacak olan bu dizi ile okurlarımız Türk edebiyatında romanın gelişim sürecini daha yakından takip edebilecek.

Ayrıca ünlü fizikçi ve çocuk kitabı yazarı Dominic Walliman’in çocuklar için kaleme aldığı; denizaltı, uzay gibi konuların anlaşılır bir üslup ve eğlenceli görsellerle ele alınan Profesör Astro Kedi serisini minik okurlarımızla buluşturacağız. Bununla beraber, ‘Avrupa Felsefe Terimleri Dağarcığı: Çevrilemeyenler Sözlüğü’ (Vocabulaire européen des philosophies: Le dictionnaire des intraduisibles) yayımlanacak. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi yöneticilerinden, eskiçağ felsefesi uzmanı Barbara Cassin editörlüğünde hazırlanan esere Alain Badiou, Étienne Balibar, Catherine Malabou, Alain de Libera, Judith Butler gibi dünyaca ünlü felsefecileri de içeren 150 yazar katkıda bulundu ve on yılı aşkın bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. Türkçe’deki önemli bir boşluğu dolduracak olan sözlük dilimize usta çevirmen Prof. Dr. Nami Başer tarafından çevrildi. Orta Avrupa’nın Tarihsel Atlası ve Türkçe‘deki en kapsamlı Moğol tarihinin anlatıldığı Moğol Tarihi kitabı 2023’te okurlarla buluşacak kitaplarımızdan bazıları.”

TUDEM YAYINLARI

YENİ KİTAPLARIMIZLA ÇOK HEYECANLIYIZ

“Uzun bir aradan sonra okurlarla bir araya gelebileceğimiz için çok heyecanlıyız. Özellikle güz döneminde hazırladığımız ve okurları da bu heyecana dâhil edecek kitaplarımızla fuara katılıyoruz. Louis Sachar’ın ‘Yamuk Okul’ serisini hazırlarken biz çok güldük; şimdi gülme sırası okurlarda. Frank Cottrell-Boyce’un matrak romanı İnterneti Bozan Çocuk; fabrikada barkodları birbiriyle karışan biri bahçıvan, diğeri asker iki robotu anlatan Miyase Sertbarut’un İki Robot Fabrika Hatası romanı; çocuklara felsefeyi sevdiren “Filozof Çocuk” serisinin iki yeni kitabı Gerçek Nedir? ve Her Zaman Gerçeği Söylemem Gerekir mi? öne çıkacak kitaplarımızdan. Bir de tabii, okuma güçlüğü çeken ve okumaya isteksiz çocuklar için hazırladığımız “Sen de Oku” koleksiyonunda da öne çıkaracağımız kitaplarımız var. Bunlardan biri yaramaz Pelin’in yeni macerasını anlatan Pelin’in Davetsiz Misafirleri, diğeri de koleksiyonumuza dâhil olan Koray Avcı Çakman’ın İcat Çıkar adlı romanı. Okul öncesi çağındaki okurlarımıza da rengârenk, komik mi komik kitaplar hazırladık. Dodi Dişdostu’nu çok seven okurları bu defa Misi Mis gibi ile karşılıyoruz. Bir anda kitapların ortadan kaybolmasını konu edinen Hikâye Hırsızı da harikulade dili ve resimleriyle öne çıkacak kitaplarımızdan. Yetişkin okurlarımız için de çok güzel haberlerimiz var. Bir klasik olan Çizgili Pijamalı Çocuk’un devam kitabı, Gretel’in hikâyesi Artık Hiçbir Yer Ev Değil fuarda yerini alacak. Oyunbaz bir köpeğin, sahibiyle olan ilişkisini köpeğin gözünden suluboya resimler eşliğinde anlatan Toby de sessiz kitap olarak bizi heyecanlandıran kitaplarımızdan. 2023 için bizi çok heyecanlandıran kitaplarımız da var. Öyle ki, yıllardan beri okunan, artık bir klasik hâline gelen, Mavisel Yener’in Mavi Zamanlar kitabından kopup gelen Gizli Geçitleri Bulmanın Yolları, 2023’ün en büyük haberlerinden. Yine aynı şekilde kendine has mizahi üslubuyla 7’den 77’ye herkese hitap eden Hanzade Servi’nin Yo-Yo’su ikinci kitabı ile 2023’te okurlarla buluşacak. Frank Cottrell-Boyce, Cary Fagan, Aytül Akal ve Sinan Yaşar’ın sürpriz kitaplarının yanı sıra Sen de Oku koleksiyonuna Micheal Morpurgo’nun da dâhil olacak olması 2023’ün öne çıkan haberlerinden.”

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

ÇOCUK VE YETİŞKİN KİTAPLARI

“Çok Kısa Bir Başlangıç serisi başta olmak üzere, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, AstroBilgi ve Yarım Kalan Aydınlanma Atılımı: Köy Enstitüleri kitaplarımızın daha yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. 2023 yılında da son 5 yıldır Türkçeye Çok Kısa Bir Başlangıç adıyla kazandırdığımız, Oxford University Press’in A Very Short Introduction serisinden Kierkegaard, Sosyalizm, Soğuk Savaş, Faşizm, Kuantum Kuramı, Mimari, Zekâ ve Haçlı Seferleri kitaplarımızı yayımlayacağız. Bunun yanı sıra çocuk kitapları alanında da yeni ve özgün yayınları okurlarımızın beğenisine sunmayı hedefliyoruz. 2022 yılında yayınevimizin en çok ilgi gören kitapları, Çok Kısa Bir Başlangıç serimizden Psikoloji, Evrim, Bilinç, Tarih, Kozmoloji’nin yanı sıra AstroBilgi, Yarım Kalan Aydınlanma Atılımı: Köy Enstitüleri, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, Terapi Olarak Sinema olarak sıralanabilmektedir.”

DAMLA YAYINLARI

İKİ STANDIMIZA DA BEKLERİZ

“Yayınevi olarak iki standımız olacak. Bunlardan biri kültür yayınları diğeri eğitim yayınları standı olacak. Kültür yayınlarında hem çocuk hem genç hem de yetişkin kitaplarımız olacak. Çocuk kitaplarımızın sevilen yazarlarından Nur Dombaycı, Elif Turan, Nehir Aydın Gökduman, Necati Akbaba, Sara Gürbüz Özeren ve Seda Bilgin; yetişkin alanında da Nurettin Taşkesen okuyucularla buluşacak. Çocuk edebiyatında; eğitici etkinliklerin ve hikayelerin bir arada olduğu, mahremiyet kavramının işlendiği, duyguların işlendiği, özellikle 0-3 yaş grubu çocuklar fobilerin kaldırılmasını amaçlayan resimlerin bol olduğu kitaplarımız olacak.”

KETEBE YAYINLARI

2022 CAHİT ZARİFOĞLU YILIYDI

“İbn Atâullah İskenderî’nin çok önemli eseri Hikem-i Atâiyye’nin Hüsnü Geçer hoca tarafından hazırlanmış şerhini yayımladık bu yıl, yine Babanzâde Ahmed Naim çevirisi ile yayımladığımız İmam Nevevî’nin Kırk Hadis’i gurur duyduğumuz bir eser oldu. Talcott Parsons’un iki ciltlik Toplumsal Eylemin Yapısı epeyce ses getirdi. Bütün dünyada hatırı sayılır bir kitleye ulaşan Michael Sugich’in eserini Ve Allah Kalpleri Döndürür Adıyla neşrettik. Bütün dünya yayım haklarını elimizde bulundurduğumuz Aliya İzetbegoviç’in iki kitabını yayıma hazırladık 2022’de. Soğuk ve Acı Barış Günleri ile Bosna Büyük Sır okurla buluştu. Dünya çapında büyük bir okunma oranına sahip Byung-Chul Han’ın Enfokrasi: Dijitalleşme ve Demokrasinin Krizi adlı kitabı, bundan sonra yayımlayacağımız Chul Han kitaplarının habercisi niteliğinde oldu. René Guénon’un yine iki kitabını yayıma hazırladık bu yıl, bu serinin de devamı gelecek. İmam Gazzâlî külliyatımız genişliyor En Güzel İsimler ve Kendini Aldatan İnsan’ı ekledik külliyata. Edebiyat dizimizden de bahsetmek isterim. 2022 bizim için Cahit Zarifoğlu yılıydı. Büyük şairin eserlerini önce şiirlerini ilk basıldığı gibi ayrı ayrı son derece özenli bir şekilde yayımladık. Nesirlerini de aynı sırada okurla buluşturduk. Sonrasında da bütün şiirlerini tek bir kitapta Hızla Akan Mızrak adıyla kültür ve sanat camiamıza sunduk. Bu kitapta Zarifoğlu’nun hiçbir kitabına girmemiş sekiz şiiri de yer aldı ki bu önemli bir edebiyat olayıydı. Yitik değerlerimizden biri olan, birinci sınıf bir hikayeci Yücel Balku’nun da tekrar günyüzüne çıkmasına vesile olduk, genç yaşta aramızdan ayrılan bu değerli yazarımızın iki öykü kitabını Sükut Ayyuka Çıkar ve Gonca’nın Üçüncü Günü’nü yayımladık. 2021’in son aylarında bütün eserlerini yayımlamaya başladığımız Cengiz Aytmatov’un tam olarak okura ulaştığı bir yıldı aynı zamanda 2022. Bu da bizi epeyce mutlu etti, biliyorsunuz, çok ciddi bir okur kitlesi var ülkemizde Aytmatov’un. Bu soruya çok uzun bir cevap verebilirim aslında çünkü birkaç yıldır editoryal işleri süren çok önemli eserlerimiz var tezgahta. Ama çalışmaları sekteye uğratmamak ve biraz da sürprizi bozmamak için çok detay vermeyeyim. Buna karşın çok önemli bir çalışmadan bahsedebilirim; M. Asım Köksal hocanın ödüllü İslam Tarihi mesela 2023’ün en önemli eserlerinden biri olacak. Bizi heyecanlandıran bir iş olacak bu. Haricen bazı dizilerimiz var planladığımız. Hukuk kitaplığı dizimiz başlayacak, bilim dizimiz, arkitekt dizimiz genişleyecek. Ayrıca sanat dizimiz için hem çok değerli hem çok prestijli eserlerin hazırlıkları son aşamasına geldi. Çocuk dizimiz için çok önemli eserlerin hazırlığı sürüyor. Gençlik dizisi var planlarımız arasında.”

İNKILAP YAYINLARI

TÜRK VE DÜNYA KLASİKLERİ BİZDE

Pandemi nedeniyle fuara mecburi bir ara vermiştik. Bu yıl yeniden yapılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Okurlarımızın beğenisini kazanan Reşat Nuri Güntekin’den Refik Halid Karay’a, Avrupa Tarihi’nden Dünya Tarihi’ne, şiirlere ve romana, Türk klasiklerinden dünya klasiklerine, araştırma kitaplarından sözlüklere ve tarih kitaplarına çok sayıda kitabımız İnkılâp Kitabevi standında olacak.

3-11 Aralık tarihleri arasında okurlarımızla büyük bir buluşma yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Yoğun bir fuar programı bizi bekliyor. Ünlü radyocu Cem Arslan “Afili Kentin Alaylıları” ve müzisyen Serhan Kurşun da “Garaz” isimli ilk kitabıyla fuarda olacak. Özge Özberk ve Feyza Altun birbirinden renkli kitaplarıyla minik okurlarıyla buluşacak. Hem çok sevilen hem de merakla beklenen kitaplarımızla 2023 yılında da okurlarımızın beğenisini kazanmayı amaçlıyoruz. Öncelikle çok merak edilen bir yılın eşiğindeyiz ve Zeynep Turan’ın “2023 Karar”, Aygül Aydın ile Ender Saraç’ın “2023 Astroşifa Ajandası” kitaplarıyla okurlarımızın sorularını cevaplayacağız. Cem Yılmaz’ın “Erşan Kuneri” senaryo kitapları da ilk kez fuarda okurlarının karşısına çıkacak. Buğra Gülsoy’un yeni çıkacak kitabı “Luna”nın da keyifli hikâyesiyle ilgi çekeceğini düşünüyoruz.

KRONİK KİTAP

ERCAN KESAL’IN CEBİMDEKİ EKMEK KIRINTILARI

“Öncelikle Ercan Kesal’ın kaleminden Cebimdeki Ekmek Kırıntıları isimli çok kıymetli kitabı okurlarımızın severek kitaplıklarına ekleyeceklerine inanıyoruz. Ayrıca Harvard Üniversitesi tarafından yayımlanan Antik Dünya Tarihi Serisi’nin ilk kitabı Roma’nın Yükselişi; otuz dile çevrilen, ünlü ekonomist Oded Galor’un kaleminden İnsanlığın Serüveni; bir avuç mühendisin geliştirdiği ve Silikon Vadisi devlerine karşı koyan Spotify’ın öyküsü; Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinin bir araya geldiği Türk Komutanlar kitabı; Colin Imber’in Osmanlı’nın kuruluş ve yükseliş yıllarını yeni belge ve bilgilerle kaleme aldığı Osmanlı İmparatorluğu fuarda okurlarla buluşturduğumuz eserler arasında.Tarih alanının yanı sıra İş Kitaplığı, Popüler Bilim, Genel Kültür, Aile Kitaplığı gibi alanlarda yerli-yabancı pek çok kitabı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023’te de okurlarımızla buluşturma heyecanı içinde olacağız.”