Azmin zaferi: 5 yıl sonra yeniden umuda adım attı

Konya’nın Seydişehir İlçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nilüfer Küçük bundan 5 yıl önce dördüncü katta bulunan evinin balkonundan düşerek ağır şekilde yaralandı. Beli ve her iki bacağı kırılan Nilüfer Küçük yaklaşık 3 yıl boyunca yatakta tedavi gördü. Bu süreçte kangren olan bir ayağını da kaybetti. Tedavisi Antalya ve Konya’da devam eden Küçük, yeniden yürüme hayallerinden hiç vazgeçmedi.

Nilüfer Küçük

PROTEZ TAKILDI

Nilüfer Küçük, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal’a ulaşarak durumunu anlattı ve yürümek, hayata tutunmak istediğini söyledi. Milletvekili Çokal ve Nilüfer Küçük birlikte yaptıkları araştırmalar ve doktorlarla yaptıkları görüşmeler sonrasında özel bir protez ile yürünebileceğini öğrendiler. Vakit kaybetmeden gerekli girişimlere başladılar ve kısa süre içinde Nilüfer Küçük’e Antalya’da protez takıldı. Fizik tedavi sürecinin ardından Küçük hiçbir destek almadan 5 yıl sonra yeniden yürümeye başladı. Nilüfer Küçük’ün umuda attığı ilk adımlarda Dr. Tuba Vural Çokal da onu yalnız bırakmadı.

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ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN

Yaşadıklarını anlatan Nilüfer Küçük, “Evimden düştüğümde belim kırıldı. Uzun süre yatakta tedavi gördüm. Tedavime devam edebilmek için Manavgat’a taşındım. Bir süre sonra ayağım kangren oldu. Maalesef ayağımı kaybettim. Tedavim aralıksız devam etti. Bu süreçte benden bir lira bile almadılar. Yıllarca yatakta tedavi oldum herşeyi devletimiz karşıladı” dedi.

Nilüfer Küçük - AK Parti Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal

Yeniden yürümenin hayalini kurduğunu söyleyen Küçük “Bacağımı kaybettikten sonra çok üzüldüm. Yeniden yürümenin hayalini kurdum. Bu süreçte Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal’a ulaştım. Benimle çok ilgilendi. Hep yanımda oldu. Protezle yürüyebileceğimi öğrendik. Tuba hanım tüm süreci takip etti ve protez takıldı. Bu süreçte de devletimiz her şeyi karşıladı. Benden hiçbir ücret almadılar. Sonra da Tuba hanım beni yalnız bırakmadı. Fizik tedavim başladı. Gelip gitmem için araç ayarlandı. Ve bu gün kendi kendime yeniden yürüyorum” diye konuştu.

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HAYATA DAHA SIKI SARILACAĞIM

Hayata daha sıkı sarılacağını ifade eden Nilüfer Küçük “ sanki yeniden hayata döndüm, yeni bir hayata başlayacağım için çok mutluyum. Bu süreçte devletimizin gücünü ve varlığını her zaman yanımda hissettim. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden ve Tuba Hanımdan razı olsun” şeklinde konuştu.

Nilüfer Küçük - AK Parti Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal

NİLÜFER HANIMI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal da şunları söyledi: