Hayat Bağımlılığa karşı yola düşecekler
AKTÜEL

Bağımlılığa karşı yola düşecekler

AK Parti Kadın Kolları ile Yeşilay, bağımlılıkla mücadele seferberliği başlatıyor. Çalışmada, 79 katılımcı, gelecek yıl Türkiye genelinde 100 bin yetişkine ulaşmak için yola düşecek. Aralarında Momo, Mavi Balina gibi oyunların da bulunduğu alkolden tütüne birçok bağımlılık konusunda eğitimler verilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ile Yeşilay bağımlılıkla mücadele kapsamında ortak bir seferberlik başlatıyor. Yeşilay, 60 ilden eğitimci, psikolog, sosyolog, rehberlik, danışma, sağlık ve hukukçu olan 79 teşkilat üyesi kadına eğitim verdi. Bu 79 kadın, önümüzdeki yıl yollara düşecek. Teknoloji bağımlılığı çerçevesinde dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen ‘Mavi Balina’, ‘Momo’ gibi oyunlara ve dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı kadınların çocuklarını nasıl koruyacakları anlatılacak.

Lütfiye Selva Çam

GENİŞ KAPSAMLI EĞİTİMLER VERİLDİ

  • Çalışma hakkında bilgi veren AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, eğitimlerle kadınların bağımlılık konusunda farkındalığının artırılmasını hedeflediklerini belirterek, “Eğitimlerimizde teknoloji bağımlılığı da var uyuşturucu da. Toplumun dönüşümünü sağlayabilmek için kadınlarla bu yola gitmemiz gerekiyor. Geniş kapsamlı mahalle başkanlarımızdan tutun yönetimlerimize kadar geniş kapsamlı eğitimlerimizi verdik. Bu eğitimcilerimizle 2020 yılında 100 bin kişiyi eğitmek istiyoruz” dedi.

Yeşilay 99 yaşında
HAYAT
Yeşilay 99 yaşında
CHPnin makul teröristi

CHP'nin makul teröristi

​CHP, Türkiye'ye tehdit yağdıran terör örgütüne destek verdi.
İİT’yi güncellemek şart

İİT’yi güncellemek şart

​Erdoğan: Hatalarımız için başkalarını suçlamak kolaycılık olur.
İdlibdekatliam ve göç

İdlib'de
katliam ve göç

​Esed ve Rusya katliama devam ediyor.
Kovduklarını mahkeme iade etti

Kovduklarını mahkeme iade etti

​İade davalarında 6 işçiye müjdeli haber geldi.
TSK'da FETÖ'den<br>18 bin ihraç

TSK'da FETÖ'den
18 bin ihraç

​15 Temmuz'dan beri ordudan toplamda 18 bin 500 kişi ihraç edildi.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.

Paralar<br>festivale gitmiş

Paralar
festivale gitmiş

​İşçilere maaşları ödemeyen CHP'li belediyeden festivallere 6 milyon lira.

Darbeci darbeciye tank yolluyor

Darbeci darbeciye tank yolluyor

​Sisi, Rus yapımı tankların Hafter'e gönderilmesini onayladı.

İnsanlıkta fark var

İnsanlıkta fark var

İnsanlık dışı uygulamaları örneklerle yüzlerine vuruldu.
Delhi'de<br>sıkı yönetim

Delhi'de
sıkı yönetim

​Bölgede internet kesildi, yollara barikatlar kuruldu.​
Gözümüz Türkiye’de

Gözümüz Türkiye’de

​Finlandiya İslami Dernekler Federasyonu Başkanı Aladin Maher Yeni Şafak'a konuştu.
ÇED raporu<br>haftaya çıkıyor

ÇED raporu
haftaya çıkıyor

​Kanal İstanbul'da kritik rapor bekleniyor.
Büyükada’da karantina

Büyükada’da karantina

​81 at itlaf edildi, ilçeye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
Güç birleştirip fabrika kurdular

Güç birleştirip fabrika kurdular

​Trabzon'dan Gökçeada'ya göç eden 61 aile, zeytinyağı fabrikası kurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.