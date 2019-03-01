Yeşilay 99 yaşında

Yeşilay, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftasını vesile kılarak toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefliyor.

Bu yıl “Yeşilaycı olmak için Bir Nedenim Var!” konseptiyle kutlanan haftada, yüzbinlerce gönüllü harekete geçecek ve Türkiye’nin dört bir yanında yapılan etkinliklerde çocuk, genç, yaşlı demeden herkes hem bilgilenecek hem de doyasıya eğlenecek.

İşgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek için yola çıktılar

Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam’ı İbrahim Haydarizade’nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin’in izniyle 5 Mart 1920’de İstanbul’da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur.

Yeşilay’ın kurulduğu 1 - 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır."Hilal-i Ahdar" ismi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü’nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay’a “kamuya yararlı dernek statüsü” verilmiştir.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay’ın mücadele alanına dahil olmuştur.