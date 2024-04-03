“Baharı Beklerken” sergisi ziyarete açıldı

İyilik İçin Sanat Derneği tarafından hazırlanan "Baharı Beklerken" sergisi, DenizBank Genel Müdürlük Binası'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatın toplumsal farkındalık oluşturma gücüne vurgu yapılan sergiye ilişkin konuşan Dernek Başkanı Selin Bozkurt, sanatın ve sanatçının yanında olmayı amaçladıklarını belirterek, "Türkiye'nin farklı yerlerinde 60 sanatçımız var. Burada ilk kez bir atölye kurduk ve sanatçılarımız bu atölyelerde üretimlerini yaptı. Bu karma sergiyle sanatçılarımızın atölyelerimizde ürettiği eserleri sanatseverlerle buluşturuyoruz. Kendi alanlarındaki başarılı sanatçılarımızı desteklemek bizim ana amacımız. DenizBank’a da genç sanatçılarımıza verdiği destek için teşekkür ediyorum. Baharın bu en güzel günlerini, böylesi güzel bir sergiyle karşıladığımız için çok mutluyum" dedi.