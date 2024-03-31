|
Hayat

"Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları” sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Kızılayı ve TRT işbirliğinde düzenlenen “Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektuplar Sergisi” Galataport’taki Paket Postanesi’nde açıldı.

04:00 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 01:36 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sergide Birinci Dünya Savaşı’nda farklı coğrafyalarda esir düşen askerlere ulaştırılmak üzere Kızılay’a emanet edilen mektuplar yer alıyor. Kızılay Arşivinde özenle korunan 25 bin mektuptan seçilenler, Türk ve yabancı askerlere ait esir kartları, defterleri, kamplara ve esirlere ait fotoğraflar ve eşyalar da sergide görülebiliyor. Savaşın ve esaretin karanlığında filizlenen umutların, özlemlerin ve zorlu mücadelelerin hikayesinin anlatıldığı sergide, Filistin Cephesi’nde savaşan ve orada esir düşen askerlerin hatıralarından özel bir bölüm bulunuyor. Sergi, Galataport Paket Postanesi’nde 29 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.



#Kızılay Esir Mektupları
#Sergi
#Aktüel
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Seçim yasakları saat kaçta bitecek 2024? 31 Mart Yerel Seçim Yasakları neler, ne zaman bitecek?