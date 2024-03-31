"Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları” sergisi açıldı

Sergide Birinci Dünya Savaşı’nda farklı coğrafyalarda esir düşen askerlere ulaştırılmak üzere Kızılay’a emanet edilen mektuplar yer alıyor. Kızılay Arşivinde özenle korunan 25 bin mektuptan seçilenler, Türk ve yabancı askerlere ait esir kartları, defterleri, kamplara ve esirlere ait fotoğraflar ve eşyalar da sergide görülebiliyor. Savaşın ve esaretin karanlığında filizlenen umutların, özlemlerin ve zorlu mücadelelerin hikayesinin anlatıldığı sergide, Filistin Cephesi’nde savaşan ve orada esir düşen askerlerin hatıralarından özel bir bölüm bulunuyor. Sergi, Galataport Paket Postanesi’nde 29 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.