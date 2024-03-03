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Hayat

Bakan Göktaş 'Türkiye'de ilk defa yapıldı' diyerek açıkladı: Bu ay içerisinde milletimizle paylaşacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de ilk kez 'Yaşlı Profili Araştırması' yaptıklarını bildirdi. Profil Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Göktaş, Bu ay içerisinde milletimizle paylaşacağız" dedi.

13:52 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:53 - 3/03/2024 Pazar
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının sosyal tesislerinde düzenlenen, "STK ve İş Dünyası Buluşması"nda, açıklamalarda bulundu.


Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmasında
“Türkiye'de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Bu ay içerisinde sonuçları milletimizle paylaşacağız”
ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk defa yapıldı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusunun arttığına işaret eden Göktaş,
"Bugün yüzde 10 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranımızın 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta ise yüzde 16,3 olması bekleniyor"
diye konuştu.

'Çok çarpıcı sonuçlar elde ettik'

Bakanlık olarak "Yaşlı Profili Araştırması" yaptıklarını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Yine dünyada ve Türkiye'de yalnızlaşma oranları giderek artıyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımızın sayısının gün geçtikçe daha da arttığına şahit oluyoruz. Türkiye'de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Bu ay içerisinde sonuçları milletimizle paylaşacağız. Araştırma kapsamında 22 bin 640 hanede çalışma hayatından sosyal yardımlara, yaşlı haklarından toplumsal hayata katılıma 9 başlıkta yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar, yaşlılarımıza sunduğumuz hizmetlerimize yön verecek. 4 yılda bir güncelleyeceğimiz veriler doğrultusunda hizmetlerimizi günün koşullarına göre ele alacağız. Yaşlı vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetlere ilişkin göstergeleri bütüncül olarak değerlendirebileceğimiz bir sistemin alt yapısını oluşturacağız"

Araştırmayla yaşlıların her türlü riskten korunması ve yaşlılar için iyileştirici tedbirler alınmasını sağlayacak politikalara temel teşkil edecek somut veriler elde edeceklerini bildiren Mahinur Özdemir Göktaş,
"Mağduriyete sebep olabilecek riskleri tespit edebileceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları destek hizmetlerine ulaşmalarını sağlayan, koruyucu ve önleyici müdahaleleri içeren bir yapının oluşturulmasına yönelik ihtiyaç analizi yapacağız"
değerlendirmesini yaptı.


#Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#nüfus
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