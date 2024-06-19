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İl olacak ilçeler hangisi? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri

16:08 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:08 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni il olacak ilçeler hangisi? İşte il olması en güçlü ilçeler listesi.

İl olmaya aday ilçeler listesi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İl olacak ilçeler, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrası gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'deki il ve ilçelerle ilgili kritik raporunu açıkladı. TÜİK verilerine göre çoğu büyükşehir olmak üzere bazı illerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor. Peki, hangi ilçeler il olacak? İl olmaya aday ilçeler hangileri? İşte TÜİK nüfus verilerine göre, il olması beklenen 25 ilçe.

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Nüfusu 100 binin üzerinde bulunan ilçelerde yaşayan vatandaşlar hangi ilçeler il olacak? sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'de, nüfus, ekonomik kalkınma ve altyapı gibi alanlarda belirli kriterleri karşılayan birçok ilçe, il olma potansiyeli taşımaktadır. Bu ilçelerin bazılarının il olması, bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayabilir ve o bölgenin sosyoekonomik gelişmesine katkıda bulunabilir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından il olma potansiyeli taşıyan ilçeleri açıkladı. İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi kriterler yer alıyor. AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. Peki, il olma potansiyeli bulunan ilçeler hangileri? İşte il olması en güçlü ilçeler.

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Vatandaşların gündeminde. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli "Cumhuriyet'in 100'ncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır.

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Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri ile 19 yeni il, 27 ilçe için sinyal verdi. Bahçeli'nin bu çıkışına iktidar kanadından olumlu cevap gelmişti.

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Hangi ilçeler il olmaya aday?

Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. yıldönümünde Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkarılması gerektiğine dair açıklaması ve bu bağlamda yapılan değerlendirmelerde, il olabilecek ilçeler hakkında spekülasyonlar ve öneriler bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.

İl olmaya aday gösterilen ilçeler arasında Polatlı, Yüksekova, Kahta, Midyat, Siverek, Ergani, Cizre, ve Nazilli yer alıyor​​. İşte il olmaya en yakın ilçelerimiz şunlar:

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Mardin Midyat nüfusu 108.242

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Hakkari Yüksekova nüfusu 112.826

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Adıyaman Kahta nüfusu 120.378

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Balıkesir Edremit nüfusu 121.437

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Ankara Polatlı nüfusu 122.424

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Ordu Ünye nüfusu 122,597

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Diyarbakır Ergani nüfusu 126.824

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Adana Kozan, nüfusu 129.985

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Şırnak Cizre nüfusu 133.908

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Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 142.783


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Konya Ereğli nüfusu 142.818

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Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 145.263

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Balıkesir Bandırma nüfusu 149.469

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Aydın Nazilli nüfusu 151.474

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Manisa Akhisar nüfusu 166.129

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Van Erciş nüfusu 173.203

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Zonguldak Ereğli nüfusu 174.619

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Antalya Manavgat nüfusu 224.664

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Hatay İskenderun nüfusu 246.639

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Şanlıurfa Siverek nüfusu 250.100

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Tekirdağ Çorlu nüfusu 253.551

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Bursa İnegöl nüfusu 255.032

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Antalya Alanya nüfusu 364,180

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Mersin Tarsus nüfusu 329.494

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İl olacak ilçeler hangisi? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri