Nüfusu 100 binin üzerinde bulunan ilçelerde yaşayan vatandaşlar hangi ilçeler il olacak? sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'de, nüfus, ekonomik kalkınma ve altyapı gibi alanlarda belirli kriterleri karşılayan birçok ilçe, il olma potansiyeli taşımaktadır. Bu ilçelerin bazılarının il olması, bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayabilir ve o bölgenin sosyoekonomik gelişmesine katkıda bulunabilir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından il olma potansiyeli taşıyan ilçeleri açıkladı. İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi kriterler yer alıyor. AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. Peki, il olma potansiyeli bulunan ilçeler hangileri? İşte il olması en güçlü ilçeler.