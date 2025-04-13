İl olması beklenen ilçeler listesi TÜİK verileri sonrası tek tek sıralandı. İl olmaya aday ilçeler listesi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye'de bazı ilçelerin il olma potansiyeli gündemde. Nüfus, ekonomik kalkınma, altyapı ve sosyal gelişme gibi kriterleri taşıyan bu ilçelerin yakın zamanda il olması bekleniyor. TÜİK tarafından beklenen rapor açıklandı. TÜİK verilerine göre il olmaya aday görülen ilçeler ortaya çıktı. Peki, hangi ilçeler il olacak? İl olmaya aday ilçeler hangileri? İşte TÜİK nüfus verilerine göre, il olması beklenen ilçeler listesi.

1 /28 İl olmaya aday ilçeler ve il olacak ilçeler arasında yer alan yerleşim bölgeleri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dikkat çekiyor. İl olmayı bekleyen ilçeler arasında nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik ve birim hacim gibi düşüşlere göre sık sık patlama gelen bölgede bulunuyor. İl olması beklenen ilçeler belli oldu. Peki, il olma potansiyeli bulunan ilçeler hangileri? İşte bu şartları karşılayan ve il olması beklenen o ilçeler.

2 /28 Vatandaşların gündeminde. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli "Cumhuriyet'in 100'ncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır.

3 /28 Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri ile 19 yeni il, 27 ilçe için sinyal verdi. Bahçeli'nin bu çıkışına iktidar kanadından olumlu cevap gelmişti.

4 /28 Hangi ilçeler il olmaya aday? Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. yıldönümünde Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkarılması gerektiğine dair açıklaması ve bu bağlamda yapılan değerlendirmelerde, il olabilecek ilçeler hakkında spekülasyonlar ve öneriler bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor. İl olmaya aday gösterilen ilçeler arasında Polatlı, Yüksekova, Kahta, Midyat, Siverek, Ergani, Cizre, ve Nazilli yer alıyor​​. İşte il olmaya en yakın ilçelerimiz şunlar:

5 /28 Hakkari Yüksekova nüfusu 121.969

6 /28 Mardin Midyat nüfusu 122.308

7 /28 Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 127.755



8 /28 Ankara Polatlı nüfusu 128.895

9 /28 Adıyaman Kahta nüfusu 132.303

10 /28 Adana Kozan, nüfusu 132.642

11 /28 Ordu Ünye nüfusu 132.915

12 /28 Diyarbakır Ergani nüfusu 137.492

13 /28 Konya Ereğli nüfusu 153.849

14 /28 Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 155.670

15 /28 Şırnak Cizre nüfusu 161.135

16 /28 Aydın Nazilli nüfusu 162.074

17 /28 Balıkesir Bandırma nüfusu 166.836

18 /28 Van Erciş nüfusu 171.035

19 /28 Balıkesir Edremit nüfusu 171.700

20 /28 Zonguldak Ereğli nüfusu 175.294

21 /28 Manisa Akhisar nüfusu 178.812

22 /28 Hatay İskenderun nüfusu 227.498 İzmir Menemen nüfusu 227.000

23 /28 Antalya Manavgat nüfusu 258.367

24 /28 Şanlıurfa Siverek nüfusu 271.832

25 /28 Tekirdağ Çorlu nüfusu 294.020

26 /28 Bursa İnegöl nüfusu 299.203

27 /28 Mersin Tarsus nüfusu 353.469