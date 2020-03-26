Bakan Selçuk: 14 bin sağlık personelinin alımı İŞKUR üzerinden gerçekleşecek

Koronavirüs sonrası kaygı bozuklukları artarken online terapiye olan talep patladı

Koronavirüs ile evlere kapanan birçok insan, kaygı bozukluklarını gidermek için online terapiye olan talebi arttırdı. Doktoruna yüz yüze ulaşamayan danışanlar için son derece yararlı ve etkili olan uygulama sayesinde koronafobiyle mücadele ediliyor.