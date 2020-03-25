Sağlık Bakanlığına 32 bin personel alınıyor

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını belirtti.

Koca, “11 bin hemşire, bin 600’ü ebe ve 4 bin 687’si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz” ifadesini kullandı.

'Başvurular, 26 Mart- 30 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak'

Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapabileceklerini kaydeden Koca şöyle devam etti: