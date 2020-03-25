Hayat Sağlık Bakanlığına 32 bin personel alınıyor
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Sağlık Bakanlığına 32 bin personel alınıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını ile mücadelede sağlık ordusunu güçlendirmek amacıyla 32 bin personel alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını belirtti.

Koca, “11 bin hemşire, bin 600’ü ebe ve 4 bin 687’si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz” ifadesini kullandı.

'Başvurular, 26 Mart- 30 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak'

Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapabileceklerini kaydeden Koca şöyle devam etti:

  • “Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz. Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacaktır. Başvurular, 26 Mart- 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu atamaların salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”
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