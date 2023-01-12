Bakü’de 1. Turan Kitap Festivali

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl ilk kez düzenlenen Turan Kitap Festivali, şehrin tarihi yapılarından Pasaj-1901 fuar alanında kitapseverlerle buluştu. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Bakü Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleri ve Çapar Yayınları’nın organizasyonunda düzenlenen festivalin açılışına çok sayıda kitapsever katıldı. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, açılış konuşmasında, festivali destekleyen kişi ve kurumlara teşekkür ederek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik müttefikliğin en yüksek seviyeye geldiği bir dönemde festivalin yapılmasının büyük bir adım olduğunu söyledi. Yaklaşık 40 yayınevinin kitaplarını indirimli fiyatlarla satışa sunduğu etkinlik, 15 Ocak’a kadar sürecek.

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