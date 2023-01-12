Bu kitaplar ücretsiz: Kızılay yayınlarıyla da ruhları iyileştirecek

Kızılay Kültür Sanat Yayıncılığı okurların beğenisine sunuldu. Yeni projede hazırlanan 14 kitabı tanıtan Kızılay, telif haklarını serbest bırakarak bir ilke imza atıyor. Kurulduğu günden beri savaşta ve barışta insanların yardımına koşan kurum, şimdi de kültürel faaliyetlerle bu hizmetlerini kalıcı bir alana taşıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamidiye Külliyesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay’ın 154 yıldır yapmış olduğu yayıncılık ve sanat faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurumun kültür sanat alanındaki faaliyetlerini yayıncılık çalışmalarıyla güncellediğini vurgulayan Kınık, hatırat dizilerinden bilimsel çerçevelere, popüler teknolojik yayıncılıktan edebiyata ve şiire kadar çeşitli eserlerin Kızılay Kültür Sanat Yayınları tarafından yayımlanacağını belirterek, “İnsanlığa ait olan bilgiyi insanlıkla paylaşmak için kültür sanat yayınlarımızı yeni yüzüyle karşınıza çıkartıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Kerem Kınık

Kızılay’ın kurucuları arasında yer alan Marko Paşa’nın torunu Despina Anaç da toplantıya Atina’dan video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmaların kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Anaç, Marko Paşa ile ilgili araştırmalarını ve yazdığı kitabı anlattı.

İNDİR YARARLAN ARŞİVLE PAYLAŞ

Kızılay Kültür Sanat Yayınları’nın en önemli özelliğinin telif haklarının serbest bırakılması olduğunu belirten Genel Yayın Yönetmeni Alpaslan Durmuş, yayınevinin öne çıkan özelliklerini şu ifadelerle anlattı: “Kitaplarımızın arkasında bir karekod var ve üzerinde İYAP yazıyor yani ‘İndir, Yararlan, Arşivle, Paylaş’ demek. Herkese açık yapmamızın sebebi, insanlar ücretsiz olarak bu yayınlardan faydalansın istiyoruz. Yayınlarımızla herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Mesela Ebelik Staj Defteri akademisyenler için önemli bir kitapken, Karagöz Hacivat kitabımızla çocuklara hitap ediyoruz. Şu anda yeni diziden 14 kitap çıktı. Kızılay’ın kuruluşundan bu güne kütüphanemizde tespit ettiğimiz kadarıyla 2 bine yakın kitabımız var. Onların hepsini tarıyor, internete yüklüyor, tıpkı basımını yapıyoruz.”

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Alpaslan Durmuş

DERDİMİZ SAVAŞI ÖVMEK DEĞİL

Hazırlık aşamasında olan “Bi Dolu Anadolu” kitabında 20 gazetecinin Türkiye’ye göç edenlerle yaptığı röportajlar olduğunu vurgulayan Durmuş, yayımlanan kitaplardan biri olan Enis Batur’un “Sanat Bakacından Savaş” kitabının önemine değinerek şunları söyledi: “Resim, müzik, sinema tiyatro, dokuma, heykel veya anıtıyla sanatın savaşı nasıl gördüğünü anlatmak istedik. Savaşa karşı bu farkındalık, belki insanlarda savaşlardan ürkmeyi, bir takım meseleleri savaşmadan da çözebilme arayışına girmeyi, barış noktasında bir dip kültür oluşturmayı sağlar. Bizim derdimiz savaşı övmek değil, tam aksine savaşın nasıl felaketlere yol açtığını insanın gözüne sokmak.”

14 KİTAP YAYINA HAZIR

Kızılay Kültür Sanat Yayınları’nın ilk etapta yayına hazırladığı 14 kitap: “Ebelik Staj Defteri”, “Evde Güvenli Yaşam”, “Kuramdan Uygulamaya İnsani Diplomasi”, “Balkanlar’da Yetim Türkler”, “Plevne’den Erzurum’a Kızılay’ın Emri Altında”, “Balkanlar’ın Yükü”, “Balkanlar’dan Türkiye’ye Göçler”, “Süper Havalı Teknoloji Nasıl Çalışır”, “Sanat Bakacından Savaş”, “Adnan Adıvar”, “Besim Ömer Paşa”, “Safiye Hüseyin Elbi”, “Yusuf Akçura” ve “Öteki Sürgün”.