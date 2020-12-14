Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den 7 tır un yardımı: Karınca kararınca

Maske takmayıp polise kimliğini de vermeyen Gülcan Ç. daha sonra gözaltına alınarak karakola götürdü ve tepkisini burada da sürdürdü. Karakolda da tüm uyarılara rağmen maske takmayan Gülcan Ç., Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz? CİMER'e de yazacağım zaten. Sizin bu artistlikleriniz bir değil, yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz? diyerek tehditleri savurdu.