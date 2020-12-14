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Hayat Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiyeden 7 tır un yardımı Karınca kararınca
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Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den 7 tır un yardımı: Karınca kararınca

Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine 7 tır un yardımı yapıldı. Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan, Hamidiye Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, kampanyaya desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür ederek karınca kararınca yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Şanlıurfa Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi koordinesinde Adana İl Müftülüğü iş birliğiyle "Ekmeğini Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında Şanlıurfa ve Adana'daki din görevlilerinin desteğiyle Suriye'deki mazlum ve mağdur insanlar için yardım toplandı.

Kampanya kapsamında temin edilen 7 tır un, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle Barış Pınarı Harekatı bölgesine gönderildi.

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'KARINCA KARARINCA'

Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan, Hamidiye Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, kampanyaya desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti. Taştan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine karınca kararınca yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Taştan, "Zor zamanlar geçirdiğimiz salgın günlerinde bile yardımsever vatandaşlarımız ve görevlilerimiz, mağdur ve mazlum kardeşlerimizi unutmadı. Kardeşlerimizin 'Sofralarında da aş olsun' diye kış öncesi seferber oldular. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Polise 'Artistliğiniz kime?' demişti: Kadının çay bahçesini birbirine kattığı ortaya çıktı
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Trabzon Bulvarı'nda 10 Aralık'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, maske takmayan Gülcan Ç.'yi uyardı. Ancak Gülcan Ç., maske takmamakta ısrar edince polisler kimliğini istedi. Buna sinirlenen Gülcan Ç., Vermiyorum kardeşim gel de al ifadelerini kullandı. Polisle kadın arasında yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Gülcan Ç., polislere, Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya? dedi.
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Maske takmayıp polise kimliğini de vermeyen Gülcan Ç. daha sonra gözaltına alınarak karakola götürdü ve tepkisini burada da sürdürdü. Karakolda da tüm uyarılara rağmen maske takmayan Gülcan Ç., Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz? CİMER'e de yazacağım zaten. Sizin bu artistlikleriniz bir değil, yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz? diyerek tehditleri savurdu.
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Hem maske takmamaktan 900 lira idari para cezası yazılan hem de polise mukavemet göstermekten adli işlem yapılan Gülcan Ç.'ye CİMER'den de yanıt geldi. Kadının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Enver Başar, Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın notunu yazdı.
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Bu arada Gülcan Ç.'nin daha önce de bir çay bahçesinde ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı. Birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gülcan Ç., 16 Şubat'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde gittiği çay bahçesinde oturduğu masadaki küllüğü önce yere ardından ise kendisini uyaran garsonların üzerine attı, daha sonra da masaları devirip diğer müşterilerin üzerine bardak fırlattı. Bunun üzerine garsonlar Gülcan Ç.'yi dışarı çıkarmak isteyince kadının yanındaki arkadaşları, garsonlara saldırmış, ihbar üzerine gelen polisler Gülcan Ç.'yi gözaltına alarak karakola götürmüştü.
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Polise 'Artistliğiniz kime?' demişti: Kadının çay bahçesini birbirine kattığı ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için kendisini uyaran polise "Artistliğiniz kime ya?" diyerek tepki gösteren Gülcan Ç.'nin, birçok suç kaydı bulunduğu ve 10 ay önce de çay bahçesinde olay çıkardığı ortaya çıktı.


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