Başkan adaylarına hangi notları aldırdım?

Kıymetli karilerim;

Geçen ay sütun komşum pinti sahaf R*stem’den hem şahsıma hem de güzide grafikerimize-gerçi kendisi şık bir hareketle kendisine gereken cevabı vermiş- gelen yakışıksız ifadeleri şiddetle ve esefle kınadığımı bildirmek istiyorum. Daha fazla bu konuya girmeyeceğim çünkü geçtiğimiz günlerde yaptığımız önemli bir toplantıdan bahsetmek istiyorum sizlere.

Geçen haftalarda birkaç belediye başkan adayı aracılar göndermiş “Efendim müsaitseniz, belediye başkan adayımız sizi ziyaret etmek için randevu talep ediyorlar. Hem sizden destur almak hem de ilminizin zekatından faydalanmak istiyorlar.” dedirtmişlerdi. Her ne kadar “Kendimi pek iyi hissetmiyorum, antibiyotike başladım, sürmenaj oldum.” desem de ısrarlara devam ettikleri için “İyi madem gelsinler.” diyerek hepsine aynı gün ve aynı saatte randevu verdim.

Randevu saati geldiğinde bizim fakirhanenin kapısından girerken birbirlerini gördüklerine şaşırdılar tabi. Adamlarını dışarıda bırakıp salondaki yerlerini aldıklarında hepsine birer bardak çay ikram ettim. “Hoş geldiniz.” dedikten sonra bir kelime dahi etmelerine müsaade etmeden konuşmaya devam ettim. “Epeydir çok konuşuyorsunuz zaten, yorulmuşsunuzdur. Şimdi biraz dinleme zamanı.” dedim. Mitinglerde kendilerini dinleyen seçmenler gibi pür dikkat beni dinliyorlardı. “Şu canım Istanbulumuz için sizden birkaç isteğim olacak. Hanginiz seçilirse seçilsin öncelikle kitaba, yazara ve yayınevlerine destek olacak kitap ve söyleşi buluşmaları yapmanızı istiyorum. Bu buluşmaları daha çok katılım sağlanabilecek ve gelenlere kitapların belediyemiz tarafından hediye edilecek bir biçimde düzenlemeniz çok önemlidir. Zira yayıncılık faaliyetlerinin hali pürmelali ortadadır. Ayrıca davet edilecek yazarları seçerken tercihlerinizi edebi anlamda diğerlerinden bir adım öne çıkmış ve ilk kitaplarını henüz yayınlamış yazarlardan yana kullanmanızı hususi olarak rica ediyorum. Böylece hem yayıncılara hem de yeni yazarlara destek vermiş olacaksınız.”

Dediklerimi can kulağı ile dinlediklerini görmek beni memnun etti. Kimi cebinden çıkardığı not defterine kimi akıllı telefonuna notlar alıyordu. “İkinci talebim, malumunuz gazetelerin aylık olarak çıkardığı kitap ekleri var. Bin bir meşakkatle hazırlanan bu ekler, memleketin okurlarına kan pompalayan kalp gibidirler. Bunların da her ay, çıkar çıkmaz satın alınıp vapur iskelelerinde, metro girişlerinde, Marmaray vagonlarında ücretsiz bir şekilde dağıtılmasının şehrimizin sakinlerine büyük bir hizmet olacağı kanaatindeyim. Bu sayede el yordamıyla kendine bir yol çizmeye çalışan okurlara can suyu vermiş olacaksınız.”

İsteklerimi sıraladıkça yüzlerindeki gergin ifade yerini bir rahatlamaya bırakmış gibi görünüyordu. İçerinden “Ben de zor şeyler isteyecek yahut bir müdürlük filan talebinde bulunacak sandım, bunlar çantada keklik.” cümlelerini geçirdiklerini anlayabiliyordum. “Bir diğer talebim de otobüslere binmeden önce sigaralarından son bir fırt alıp dumanın yarısını fütursuzca otobüse bindikten sonra üfleyen canlılar hakkında olacak. Şoförlerinizi mi görevlendirirsiniz, bilemiyorum, bu soruna acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Bana kalırsa bu canlıların tespit edip akşamları İETT garajlarında otobüsleri temizlemekte kullanılması gerekiyor.”

Not almaya devam ediyorlardı. Çaylarını tazelemek istedim. “Gerekli notları aldık, biz kalkalım.” dediler. “Peki siz bilirsiniz, işiniz çoktur, tahmin edebiliyorum.” dedim. “Son olarak bizim şu caddenin asfaltını da bir yenilerseniz memnun olurum.” Hali hazırdaki başkan “Aman İrfan Bey, lafı mı olur, bunun için seçimi beklemeye gerek yok, ben hemen talimatı veriyorum.” dedi. “Olmaz!” diye araya girdim. “Şahsıma özel bir muamele olsun istemem. Taleplerim halkımız ve memleketimiz içindir.”

Hepsini kapıya kadar geçirdim. Son tokalaşmalardan sonra “Trafik sorununu, yeni metro yapımlarını herkes söyler. Siz de onları bir şekilde yaparsınız zaten. Benim saydıklarım kolay gibi görünen ama genelde göz ardı edilen talepler.” dedim. “Sakın ola ki seçildikten sonra unutmayasınız. Gözüm üzerinizde. Haydi hepinize kolay gelsin. Memleketimiz ve edebiyatımız için hayırlı olan kimse, o kazansın.”

Meraklısına bağzı taktikalar!

Sahura değin uyuyamadım; ha şu makaleyi de göreyim, ha şu cümleyi de çevireyim derken sabahı bulduk. Salonda gonklayan saatin sesini bile işitmemişim, öyle bir hâl-i istiğrâk anlayacağınız! Tabii, aklımda cin fikirler cirit atıyor; orucu uykuya tutturmak gibi filan. Nitekim namazı eda edip mutat virdimi okuduktan sonra yatağa bile gidememiş, seccadeye kapaklanmışım. Hayırsız tekir, gelip bir şilte örtmeyi bile çok görmüş! Herhalde bir-iki saat kadar öylece uyumuş kalmışım. Üşüme ve ürpertiyle uyandım. İçimde tarifi nâ-mümkün bir huzursuzluk var; nahoş, nühusetli bir şeyler olacak gibi sanki. Neyse “Rüstem, dedim; iyisi mi sen kalk, destur deyip çık. Dükkânını aç, cümle hayırları fethet yiğidim!” filan diye fişekliyorum kendimi. Memişhaneye varıp soğuk suyu yüzüme çarpınca irkildim; işte aradığım şiddetli reaksiyon buymuş deyip giyindim, çıktım.

Yahu Baba Rüstem, “tiyatroda sahne tasviri yapar gibi ne anlatıyorsun, pîr aşkına!” dediğinizi duyar gibiyim. Durun, burası çok mühim; pardon, çokomelli.

Neyse uzatmayayım; Hû çekip girdim dükkâna. Önce karşımdaki ocak ve semavere yeltenir gibi oldum; fakat çaya paydos canlarım, orucum! Geçen gün gelen bir koli yazma-matbu kitabı temizlemeye, satılabilecekleri ayıklamaya, tamire muhtaçları kenara ayırmaya başladım. Benim ömrüm de bunlarla güzel işte. Hasılı, fonda sanat musikisi, elimde fırça, mest ü handân işimi yapıyorken kapıda bir karartı belirdi. Müşteridir diye heveslenmedim zaten; kitaplarımı satmak hep acı vermiştir! Ya kim? Kerem Bey! Tanımadınız mı? Tatilden fırsat buldukça bizim esnafı da dolaşır, kültür adamı pozunu sever. Meğer İstanbul Şehreminliğine bir daha aday olmuşmuş. Dedim, “Kerem; bana propaganda yapma, tab‘an sevmiyorum öyle şeyleri. Fakat dersen ki bana biraz taktika ver, az buçuk irşat et”, o zaman başka.

Baştan söyledim; orucum, ihtiyar sayılırım, erken tükeniyorum, çok söylemem. İyi dinle, güzel belle.

Madde 1: Şehrin mahalle ve sokaklarını ablukaya alan, bebelerin park sahalarını işgal eden köpekler var ya, onlara iyi bak! Mamaları, suları filan A+ kalite olsun. Geçen birinin dişlerini yakından gördüm; pek bakımsız. Adam akıllı ısıramaz bile çoluk çocuğu, yazıktır!

Madde 2: Hâlâ otobüs içinde sigara içen şoför takımı görüyorum. İmreniyorum herifçioğullarına. Zeki çocuklar; kimse görmez zannediyorlar. Birkaçının ismini 153’e verdim; onlara ulaş, benim yerime de tebrik et! Ayrıca 500 metre yol kazanacağım diye ısrarla güzergâhını değiştiren uyanık şoför tayfası var; belediyenin yakıt ve zamanından tasarruf ediyorlar, onları bâ-husus taltif et!

Madde 3: Eskiden sık kullanırdım, son zamanlarda nakl-i hâne edince ihtiyaç kalmadı, fakat hâlâ metrobüslerde sarmaş dolaş yolculuk yapmayı özlemiyor değilim! Özellikle sabah ve akşam mesai bitiş ve başlangıcında metrobüs duraklarında muazzam manzaralar görüyorum geçerken. Birkaç metrekare alana sıkışmış memleketin bu yiğit evlatları, araçlar gidip geldikçe Safa-Merve arasında tempolu koşuveren müminler gibi tefâhurla girip çıkıyorlar duraklara. Ümmeti hac ve umreye hazırlıyormuşsun gibi geliyor; bunu da sevdim. Mahut saatlerde sefer sıklığını azıcık daha düşür, şöyle yaman idman yapsın millet; omuz çalışsın, baldır güçlendirsin.

Velhasıl Ekremcim, pardon Keremcim; daha fazlasına gerek yok. Bu meseleler mühim. Dediklerim kulağına küpe olsun. 1 Nisan’da yine beklerim; kutlama için. Hee, çaylar tabii ki benden!











