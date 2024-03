Başkan adaylarına hangi notları aldırdım?

Dediklerimi can kulağı ile dinlediklerini görmek beni memnun etti. Kimi cebinden çıkardığı not defterine kimi akıllı telefonuna notlar alıyordu. “İkinci talebim, malumunuz gazetelerin aylık olarak çıkardığı kitap ekleri var. Bin bir meşakkatle hazırlanan bu ekler, memleketin okurlarına kan pompalayan kalp gibidirler. Bunların da her ay, çıkar çıkmaz satın alınıp vapur iskelelerinde, metro girişlerinde, Marmaray vagonlarında ücretsiz bir şekilde dağıtılmasının şehrimizin sakinlerine büyük bir hizmet olacağı kanaatindeyim. Bu sayede el yordamıyla kendine bir yol çizmeye çalışan okurlara can suyu vermiş olacaksınız.”