Hayat Beykoz sokakları çocuklarla şenlendi
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Beykoz sokakları çocuklarla şenlendi

Yetim ve öksüz çocuklar için “Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliği düzenleyen Yetim Vakfı, bu kez çocukları Beykoz’da buluşturdu. Çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenen çocuklara program sonunda hediyeler verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykoz sokakları çocuklarla şenlendi
Yetim Vakfı Çocuk Şenliği

Yetim Vakfı’nın çocuklar için düzenlediği “Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliği, bu defa Beykoz’da yapıldı. Programda konuşan Yetim Vakfı Genel Başkanı Murat Yılmaz “Burada çocuklarımız çeşitli etkinliklerle yaza ‘merhaba’ diyorlar. İnşallah hayat hep böyle bahar gibi, yaz gibi geçsin.” dedi.

Yetim çocukların ve ailelerinin yüzünü güldürmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Yetim Vakfı, çocukları eğlenceli bir etkinlikte bir araya getirdi. Beykoz Belediyesi Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Yetim Vakfı Genel Başkanı Murat Yılmaz, Yetim Vakfı Beykoz Şube Başkanı Şeref Kaçmaz, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam ile öğretmenler, yetim ve öksüz aileleri ve gönüllüler katıldı.

Boyama yapıp ok attılar

Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim-Bir Sen ve Türk Eğitim-Sen'in katkılarıyla düzenlenen “Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliğinde çocuklar, tiyatrocu Hüseyin Goncagül ve ekibiyle çeşitli oyunlar oynadı, gönüllerince eğlendi.

Şişme oyun alanları, palyaçolar ve yüz boyama etkinlikleriyle unutulmaz saatler geçiren çocuklar, düzenlenen yarışmalar ve akrobasi gösterileriyle günün tadını çıkardı. Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz’un adının verildiği alanda ok atma heyecanını yaşayan çocuklara program sonunda küçük hediyeler verildi.

“Hayat hep yaz gibi geçsin”

Programda konuşan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz “Şenlik ve festival mevsimi başladı. Bizler de bugün Beykoz’da çocuklarımızla birlikte çeşitli etkinliklere imza atıyoruz. Burada çocuklarımız çeşitli etkinliklerle yaza merhaba diyorlar.” dedi. Emeği geçen gönüllülere, öğretmenlere, destek veren kurumlara ve günü şenlendiren çocuklara teşekkür eden Yılmaz, “İnşallah hayat hep böyle bahar gibi, yaz gibi geçsin diyorum.” ifadelerini kullandı.

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