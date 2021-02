Yasin Usta, Erbaalı bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1992’de Şişli’de doğdu. İlk şiiri Başarı Edebiyat dergisinde yayımlandı. Herfene, Bozkır, Ayarsız, Edebice, NİF Sanat, Kısık Sesler, Hece Taşları, Söğüt gibi hece şiirinin yankı bulduğu dergilerde boy gösterdi. Ötüken Neşriyat etiketi taşıyan Seni Anlatır ise ilk kitabı. Usta, kitabını ilk eline alış anını “Yeni doğmuş bir bebeği elime almış gibi hissetim ve yüzümde tarifsiz bir tebessüm belirdi” cümlesiyle anlatıyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Herhalde kitabımın boyutu da etkili oldu ki yeni doğmuş bir bebeği elime almış gibi hissetim ve yüzümde tarifsiz bir tebessüm belirdi. “Bir şiir yazdım” dediğim gün bir şiir kitabım olacağı hiç aklıma gelmezdi, hayaldi gerçek oldu desem yeridir.

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Uzun uzun bakıştık. Sonra sayfaları karıştırıp sanki başkasının kitabıymışçasına şiirleri okumaya başladım. Masaya kitabı bırakıyordum, fakat bir saniye sonra geri alıyordum. Bambaşka bir heyecandı.

İlk kitabınızı kime imzaladınız?

Kıymetli abim, yayınevimizin ve kitabımın editörü Göktürk Ömer Çakır’a. Hem bana tanıştığımız ilk günden bu yana verdiği destek hem de kitap teşebbüsüm için gösterdiği gayret dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. İlk imza günümü de ailemle yaptım.

Okur önce hangi şiirinizi okumalı?

Kitaba adını verdiğim Seni Anlatır şiirimi hem okumalı hem de dinlemelidir. Kıymetli kardeşim Ömer Ali Başara’nın bestesini yaptığı çok hoş bir yorum var. Daha sonra ise Fırat Çakıroğlu’nun ve Ömer Halisdemir’in şehadetleri için yazdığım şiirler okunabilir.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Gece veya gündüz olacak diye bir kaidem yok, şiir geldiği an otobüs, stadyum, sokak, kafe fark etmeksizin bir yere not alırım ve sonra üzerine çalışırım. Şiirin sizi yakaladığı an gece ise gözünüze uyku girmez, gündüz ise etrafınızda olan bitenler artık sizi ilgilendirmez. Siz söz inşa etmeye başlamışsınızdır ve bu bitene kadar tek odağınız şiirinizdir.

Defter mi, bilgisayar mı?

İlk şiir kitabımdaki çoğu şiirimi kara kaplı defterime yazdım, şimdilerde ise daha çok telefonuma veya bilgisayara yazıyorum. Hepsinden önemlisi şiiri önce gönlüne sonra aklına yazmaktır, aracın pek bir önemi yok. Bugünlerde yazdığı şiire noktayı koyduğu an unutan birçok şair var ve eminim ki bu şiiri üzmektedir. Öyleyse meselemizin en başta kendimizin dahi unutmayacağı şiirler yazabilmektir, defter veya bilgisayar fark etmeksizin.